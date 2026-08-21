Garlasco, Antonio De Rensis: "Cos'è successo alla mamma di Stasi"

"C’è una donna che vive da sola” perché “ha perso i due affetti più cari”: Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, lo ha detto a proposito della mamma del suo assistito, la signora Elisabetta Ligabò. Il riferimento dell'avvocato è sia al marito Nicola Stasi, morto nel dicembre del 2013 a causa di una malattia autoimmune; sia al figlio Alberto, che dopo due anni, nel 2015, è entrato in carcere sulla base della decisione della Cassazione, che aveva reso definitiva la condanna emessa nell’appello-bis per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Intervenuto nella trasmissione Filorosso in onda su Rai 3, De Rensis si è poi spostato sul fronte investigativo della vicenda, richiamando le dichiarazioni rese come Sit dal pm di Pavia Giulia Pezzino, da lui definite “una miniera d’oro”. Il motivo riguarda il riferimento di Pezzino a “rilevanti omissioni” nelle prime indagini condotte su Andrea Sempio nel 2016. Sempio, amico del fratello della vittima, è attualmente indagato dalla procura. Secondo l’avvocato, il peso di quelle parole sarebbe ancora maggiore proprio perché arrivano da un pubblico ministero.