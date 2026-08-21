Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Garlasco, Antonio De Rensis: "Cos'è successo alla mamma di Stasi"

di
Libero logo
venerdì 21 agosto 2026
Garlasco, Antonio De Rensis: "Cos'è successo alla mamma di Stasi"

1' di lettura

"C’è una donna che vive da sola” perché “ha perso i due affetti più cari”: Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, lo ha detto a proposito della mamma del suo assistito, la signora Elisabetta Ligabò. Il riferimento dell'avvocato è sia al marito Nicola Stasi, morto nel dicembre del 2013 a causa di una malattia autoimmune; sia al figlio Alberto, che dopo due anni, nel 2015, è entrato in carcere sulla base della decisione della Cassazione, che aveva reso definitiva la condanna emessa nell’appello-bis per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Intervenuto nella trasmissione Filorosso in onda su Rai 3, De Rensis si è poi spostato sul fronte investigativo della vicenda, richiamando le dichiarazioni rese come Sit dal pm di Pavia Giulia Pezzino, da lui definite “una miniera d’oro”. Il motivo riguarda il riferimento di Pezzino a “rilevanti omissioni” nelle prime indagini condotte su Andrea Sempio nel 2016. Sempio, amico del fratello della vittima, è attualmente indagato dalla procura. Secondo l’avvocato, il peso di quelle parole sarebbe ancora maggiore proprio perché arrivano da un pubblico ministero. 

Garlasco, "strane" foto in Procura. L'avvocato De Rensis: "È gravissimo"

Si torna a parlare del delitto di Garlasco nello studio di Filorosso. Durante la puntata di lunedì 17 agosto in o...

Infine, soffermandosi sul piano personale, l'avvocato ha voluto sottolineare l’atteggiamento del suo assistito nei confronti della vittima. Secondo il legale, Alberto Stasi, quando parla di Chiara, lo fa sempre con delicatezza e rispetto nei confronti della ragazza. 

Garlasco, "rilevanti omissioni": indagini nel mirino, De Rensis sbotta

Di "rilevanti omissioni" nell'inchiesta sul delitto di Garlasco avrebbe parlato di recente l’ex pm G...
tag
alberto stasi
antonio de rensis
filorosso
garlasco

Tabulati alla mano Garlasco, quella telefonata di 21 secondi prima che Chiara venisse uccisa: un pesante sospetto

Nuovo giallo Garlasco, "strane" foto in Procura. L'avvocato De Rensis: "È gravissimo"

A indagini in corso Garlasco, chi è stato visto nella chiesa di Tromello: tam-tam impazzito

ti potrebbero interessare

Finita la pacchia dei furbetti delle targhe: cosa cambia per l'assicurazione

Finita la pacchia dei furbetti delle targhe: cosa cambia per l'assicurazione

Redazione
Duna Verde, 14enne violentata da tre stranieri: trovata seminuda su una panchina

Duna Verde, 14enne violentata da tre stranieri: trovata seminuda su una panchina

Redazione
Roma, nordafricano urina davanti al Campidoglio: "sotto il naso di Gualtieri"

Roma, nordafricano urina davanti al Campidoglio: "sotto il naso di Gualtieri"

Redazione
Meteo e maltempo, Lombardia in tilt: crolla il ponte di Sonico, tutto bloccato

Meteo e maltempo, Lombardia in tilt: crolla il ponte di Sonico, tutto bloccato