Flavio Briatore travolge Bonelli: "Non serve a niente e sapete quanto lo paghiamo?"

"Non servite a niente!". Ci va giù duro Flavio Briatore, all'attacco di Angelo Bonelli, deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, e lo fa con un video al vetriolo pubblicato sui social. L'imprenditore prende di mira il co-portavoce di Europa Verde, contestando soprattutto i costi della politica e rivolgendosi direttamente ai suoi follower. "Caro Benelli, anzi Bonelli, dovete capire una cosa: non servite a niente! Non siete neanche legna per fare fuoco, perché siete legna verde, non va bene, non andate bene!". Un affondo senza troppi giri di parole, seguito da un appello agli elettori: "Questa gente qui non bisogna votarla perché non serve a niente, ci costa! Questo qui prenderà 150, 130, 120 mila euro all'anno che paghiamo noi per uno che non serve a niente!".

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Briatore sposta, quindi, il discorso sulle critiche ricevute per le sue attività e, in particolare, sul Twiga e sulla sua residenza a Montecarlo. Nel mirino dell'imprenditore finiscono le polemiche sui profitti delle sue aziende e sulla questione fiscale: "Loro criticano solo e soltanto chi crea posti di lavoro, dicono ‘ah, il Twiga fa 9 milioni di fatturato e Briatore ha la residenza a Montecarlo...’". Una contestazione alla quale l'imprenditore replica con una domanda secca: "Ma cosa vuol dire?".

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In sostanza, Briatore contrappone le accuse rivolte alle sue attività al contributo che le sue aziende garantiscono attraverso il pagamento delle imposte in Italia. Non è una polemica nuova quella tra l’imprenditore e Angelo Bonelli che, lapidario, ha sempre dichiarato fin dal 2024: "Paga solo 20mila euro all'anno. Il locale di Briatore paga ogni anno allo Stato una cifra ridicola a fronte di un fatturato di 10 milioni di euro". Il tema della residenza all'estero diventa così uno dei punti centrali della sua replica alle critiche. L'imprenditore chiude il suo attacco ribadendo il concetto che, a suo giudizio, chi siede in Parlamento senza produrre risultati rappresenta un costo per i cittadini. Una presa di posizione affidata ai social e accompagnata da un linguaggio volutamente duro nei confronti di Bonelli.