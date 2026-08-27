Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

L'aria che tira, la profezia funesta di Sorgi: "Schlein perderà la metà dei voti"

di
Libero logo
giovedì 27 agosto 2026
L'aria che tira, la profezia funesta di Sorgi: "Schlein perderà la metà dei voti"

2' di lettura

Il Pd è allo sbando. Ed Elly Schlein rischia ancora una volta di perdere le elezioni. Soprattutto se dovesse presentarsi come candidata premier del campo largo alle prossime Politiche. A dipingere questo quadro funesto ci ha pensato Marcello Sorgi. Ospite a L'aria che tira, la firma della Stampa ha spiegato perché la dem potrebbe essere l'anello debole del centrosinistra contro Giorgia Meloni.

"Questa alleanza, per carità, è rinata dopo il disastro del '20-'22, ma ha ancora molti punti da chiarire - ha spiegato Sorgi -. Adesso alla ripresa parlamentare ci sarà il 13esimo decreto Ucraina, faccio solo questo esempio. Vedremo se votano una risoluzione comune o come se in tutte le altre volte ognuno si vota la sua. Questo significa essere divisi su una questione fondamentale".

...

E ancora: "Voglio dire una cosa. Secondo me Schlein è stata bravissima a tenere insieme questo partito che ha tante anime. E pure noi giornalisti, diciamo la verità. Siamo anche un po' pigri perché abbiamo tante fonti amiche come Franceschini, Gentiloni, Speranza. Questi spesso pongono il problema delle primarie perché ognuno di questi si peserà alle primarie. La questione per Schlein è molto semplice. Se vuole farlo lei il candidato premeir perderà metà dei voti dei Cinque Stelle. Lo sanno tutti che sarà così. Basta vedere anche le elezioni locali. Quando non c'è il candidato grillino i Cinque Stelle precipitano al 5%. Si perdono metà dei voti dei Cinque Stelle e il centrosinistra non vincerà le elezioni".

L'aria che tira, l'intervento di Sorgi

tag
l'aria che tira
marcello sorgi
elly schlein
pd

Prego? Angelo Bonelli alla frutta: "Chi candidiamo per le primarie del campo largo"

La denuncia Pd, lo scrittore Grasselli denuncia: "Niente Festa dell'Unità perché intervistai Vannacci"

De profundis Pd, Giuliano Ferrara sotterra Elly Schlein: "Al voto nel nome del nulla"

ti potrebbero interessare

Fdi inchioda Ranucci: "Che schifo, ha oltrepassato ogni limite"

Fdi inchioda Ranucci: "Che schifo, ha oltrepassato ogni limite"

Roberto Tortora
Vauro Senesi: "Perché non sto con Ranucci", il post fa il giro dei social

Vauro Senesi: "Perché non sto con Ranucci", il post fa il giro dei social

Roberto Tortora
Sigfrido Ranucci, addio Report e gioco sporco contro la Rai: cosa sta rifiutando

Sigfrido Ranucci, addio Report e gioco sporco contro la Rai: cosa sta rifiutando

Pietro Senaldi
Gaia Tortora, lo sfogo durissimo: "Questo è per voi, magari imparate qualcosa"

Gaia Tortora, lo sfogo durissimo: "Questo è per voi, magari imparate qualcosa"

Redazione