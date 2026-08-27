L'aria che tira, la profezia funesta di Sorgi: "Schlein perderà la metà dei voti"

"Questa alleanza, per carità, è rinata dopo il disastro del '20-'22, ma ha ancora molti punti da chiarire - ha spiegato Sorgi -. Adesso alla ripresa parlamentare ci sarà il 13esimo decreto Ucraina , faccio solo questo esempio. Vedremo se votano una risoluzione comune o come se in tutte le altre volte ognuno si vota la sua. Questo significa essere divisi su una questione fondamentale ".

Il Pd è allo sbando. Ed Elly Schlein rischia ancora una volta di perdere le elezioni. Soprattutto se dovesse presentarsi come candidata premier del campo largo alle prossime Politiche. A dipingere questo quadro funesto ci ha pensato Marcello Sorgi . Ospite a L'aria che tira, la firma della Stampa ha spiegato perché la dem potrebbe essere l'anello debole del centrosinistra contro Giorgia Meloni.

E ancora: "Voglio dire una cosa. Secondo me Schlein è stata bravissima a tenere insieme questo partito che ha tante anime. E pure noi giornalisti, diciamo la verità. Siamo anche un po' pigri perché abbiamo tante fonti amiche come Franceschini, Gentiloni, Speranza. Questi spesso pongono il problema delle primarie perché ognuno di questi si peserà alle primarie. La questione per Schlein è molto semplice. Se vuole farlo lei il candidato premeir perderà metà dei voti dei Cinque Stelle. Lo sanno tutti che sarà così. Basta vedere anche le elezioni locali. Quando non c'è il candidato grillino i Cinque Stelle precipitano al 5%. Si perdono metà dei voti dei Cinque Stelle e il centrosinistra non vincerà le elezioni".