"Di Battista in condizioni gravissime": voci da L'Avana, l'ictus e il viaggio di 300 km

Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato in condizioni critiche a Cuba dopo un grave malore. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il 48enne si trovava sull’isola per realizzare reportage e docu-video quando, dopo alcuni giorni caratterizzati da un forte mal di testa, venerdì sera ha perso conoscenza.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un ictus. Dopo diverse ore, Di Battista avrebbe ripreso conoscenza e sarebbe riuscito a parlare con i medici dell’ospedale di Santa Clara, dove era stato inizialmente trasportato. Successivamente è stato trasferito all’Avana, in un centro maggiormente attrezzato, per ulteriori accertamenti.

Il trasferimento, lungo circa 300 chilometri, sarebbe avvenuto in ambulanza e, secondo le informazioni riportate dal Corriere, Di Battista sarebbe rimasto vigile durante il tragitto. Una volta arrivato all’ospedale Hermanos Ameijeiras, uno dei principali centri sanitari di Cuba, è stato sottoposto a una Tac con contrasto per valutare le sue condizioni.

La situazione resta delicata e non sono ancora chiari tutti i dettagli sull’origine del malore. Le autorità cubane e l’Ambasciata italiana stanno seguendo il caso. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato la massima assistenza a Di Battista e ai suoi familiari.

La moglie, Sahra Lahouasnia, è partita dall’Italia per raggiungerlo all’Avana. Il governo italiano ha inoltre messo a disposizione un volo sanitario per un eventuale rimpatrio, che potrà essere effettuato soltanto quando le condizioni cliniche renderanno sicuro il trasferimento.