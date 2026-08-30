Alessandro Di Battista rompe il silenzio: la risposta al post sui social

"Ce la metterò tutta per tornare presto". Lo scrive in un post su Instagram, Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ricoverato in seguito a un malore a Cuba dallo scorso venerdi', rispondendo a un messaggio pubblicato sulla sua vicenda da un membro dello staff della comunicazione del Movimento 5 stelle, Ilaria Loquenzi. Lo riporta il "Corriere della Sera". Per di Di Battista si tratta del primo messaggio social dopo il malore. L'ex grillino come è noto è stato colpito da un ictus mentre si trovava a Cuba, dove era impegnato nella realizzazione di reportage. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato venerdì sera nell’ospedale di Santa Clara dopo alcuni giorni caratterizzati da un forte e persistente mal di testa, seguiti da un malore e dalla perdita di conoscenza.

I sanitari hanno successivamente diagnosticato l’ictus e autorizzato il trasferimento all’Avana, a circa 300 chilometri di distanza, in una struttura sanitaria più attrezzata. Durante il viaggio in ambulanza, secondo quanto riferito dalle autorità cubane, Di Battista è rimasto vigile e in grado di rispondere alle domande dei medici.

Nelle ultime ore sono arrivate anche rassicurazioni direttamente dall’ex parlamentare, che ha risposto sui social a un messaggio di incoraggiamento pubblicato da Danilo Loquenzi, ex componente della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Un segnale che confermerebbe la sua capacità di comunicare nonostante la delicata situazione clinica.

Intanto l’Italia si prepara a riportarlo a casa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la disponibilità a organizzare un volo sanitario protetto per il rimpatrio. L’eventuale trasferimento, tuttavia, potrà avvenire soltanto dopo il via libera dei medici cubani: le condizioni di Di Battista dovranno essere sufficientemente stabili da rendere sicuro un viaggio così lungo. La compagna Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, è già arrivata all’Avana per assisterlo.