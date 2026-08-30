Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Alessandro Di Battista rompe il silenzio: la risposta al post sui social

domenica 30 agosto 2026
Alessandro Di Battista rompe il silenzio: la risposta al post sui social

2' di lettura

"Ce la metterò tutta per tornare presto". Lo scrive in un post su Instagram, Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ricoverato in seguito a un malore a Cuba dallo scorso venerdi', rispondendo a un messaggio pubblicato sulla sua vicenda da un membro dello staff della comunicazione del Movimento 5 stelle, Ilaria Loquenzi. Lo riporta il "Corriere della Sera". Per di Di Battista si tratta del primo messaggio social dopo il malore. L'ex grillino come è noto è stato colpito da un ictus mentre si trovava a Cuba, dove era impegnato nella realizzazione di reportage. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato venerdì sera nell’ospedale di Santa Clara dopo alcuni giorni caratterizzati da un forte e persistente mal di testa, seguiti da un malore e dalla perdita di conoscenza.

I sanitari hanno successivamente diagnosticato l’ictus e autorizzato il trasferimento all’Avana, a circa 300 chilometri di distanza, in una struttura sanitaria più attrezzata. Durante il viaggio in ambulanza, secondo quanto riferito dalle autorità cubane, Di Battista è rimasto vigile e in grado di rispondere alle domande dei medici.

Nelle ultime ore sono arrivate anche rassicurazioni direttamente dall’ex parlamentare, che ha risposto sui social a un messaggio di incoraggiamento pubblicato da Danilo Loquenzi, ex componente della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Un segnale che confermerebbe la sua capacità di comunicare nonostante la delicata situazione clinica.

Intanto l’Italia si prepara a riportarlo a casa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la disponibilità a organizzare un volo sanitario protetto per il rimpatrio. L’eventuale trasferimento, tuttavia, potrà avvenire soltanto dopo il via libera dei medici cubani: le condizioni di Di Battista dovranno essere sufficientemente stabili da rendere sicuro un viaggio così lungo. La compagna Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, è già arrivata all’Avana per assisterlo.

tag
alessandro di battista

Il malore "Di Battista in condizioni gravissime": voci da L'Avana, l'ictus e il viaggio di 300 km

L'ex 5s Alessandro Di Battista, l'ultima frase sui social prima del malore

La ricostruzione Di Battista, il Fatto: "Non ha mai perso conoscenza", la ricostruzione

ti potrebbero interessare

Paolo Zampolli: "Ranucci sapeva della bomba? Ecco cosa si dice a Washington..."

Paolo Zampolli: "Ranucci sapeva della bomba? Ecco cosa si dice a Washington..."

Mottola, l'inviato storico di Ranucci, lo sbertuccia: "Fesso"

Mottola, l'inviato storico di Ranucci, lo sbertuccia: "Fesso"

"Di Battista in condizioni gravissime": voci da L'Avana, l'ictus e il viaggio di 300 km

"Di Battista in condizioni gravissime": voci da L'Avana, l'ictus e il viaggio di 300 km

Alessandro Di Battista, l'ultima frase sui social prima del malore

Alessandro Di Battista, l'ultima frase sui social prima del malore