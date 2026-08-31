Giulia Innocenzi scatenata, chi vuole fuori da Report

Si alza la tensione intorno al futuro di Report dopo l'uscita di scena di Sigfrido Ranucci. Giulia Innocenzi, intervistata da Quotidiano Nazionale, chiede ai giornalisti indicati per la nuova conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, di rinunciare all'incarico: "Spero che Presutti e Piervincenzi si mettano una mano sulla coscienza e facciano un passo indietro".
Secondo Innocenzi, la redazione non sarebbe stata coinvolta nelle decisioni sulla nuova conduzione e avrebbe scoperto la scelta attraverso le agenzie di stampa. Gli inviati avevano invece presentato alla Rai un progetto per rilanciare il programma secondo i più alti standard del giornalismo investigativo internazionale, proponendo anche due conduttori interni, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. "Non sapevamo che alle nostre spalle i giochi fossero già fatti".
Mottola, l'inviato storico di Ranucci, lo sbertuccia: "Fesso"La crisi interna a Report continua ad alimentare il confronto tra i giornalisti storici della trasmissione e la Rai. Ogg...
La giornalista accusa inoltre alcuni colleghi di "complicità di colleghi che ci hanno pugnalato alle spalle" e sostiene che Presutti e Piervincenzi siano stati "usati".
La vicenda potrebbe ora arrivare a un confronto diretto con la Rai. La prossima settimana gli inviati dovrebbero incontrare Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento, per cercare una soluzione. La redazione, assicura Innocenzi, è pronta a discutere, ma respinge qualsiasi decisione "calata dall'alto" e legata alle forze politiche di maggioranza.
In caso di mancato accordo, gli inviati minacciano una scelta drastica: lasciare il programma in blocco. "Senza di noi, Report non esiste più perché le inchieste le facciamo noi", avverte Innocenzi. L'obiettivo resta comunque mantenere Report nella Rai, dove il programma è nato trent'anni fa con Milena Gabanelli.