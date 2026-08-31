Giulia Innocenzi scatenata, chi vuole fuori da Report

Si alza la tensione intorno al futuro di Report dopo l'uscita di scena di Sigfrido Ranucci. Giulia Innocenzi, intervistata da Quotidiano Nazionale, chiede ai giornalisti indicati per la nuova conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, di rinunciare all'incarico: "Spero che Presutti e Piervincenzi si mettano una mano sulla coscienza e facciano un passo indietro".

Secondo Innocenzi, la redazione non sarebbe stata coinvolta nelle decisioni sulla nuova conduzione e avrebbe scoperto la scelta attraverso le agenzie di stampa. Gli inviati avevano invece presentato alla Rai un progetto per rilanciare il programma secondo i più alti standard del giornalismo investigativo internazionale, proponendo anche due conduttori interni, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. "Non sapevamo che alle nostre spalle i giochi fossero già fatti".