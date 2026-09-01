Ranucci, la replica di Piervincenzi: "Io mediocre? Mi ha mandato in Congo..."

Sigfrido Ranucci attacca i nuovi conduttori di Report? Non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessati. L'ex numero uno del programma televisivo di Rai 3 aveva puntato il dito contro i suoi successori definendoli "mediocri". In particolare, a Daniele Piervincenzi aveva detto: "Nel 2019 ha co-condotto un programma chiuso dopo share infausti: stava intorno al 2,8%". Parole che, come detto, hanno suscitato una reazioen - composta - del giornalista romano. "Mi dispiace delle parole che ha utilizzato ("i nuovi co-conduttori mortificano Report", aveva detto l’ex conduttore) ma capisco in che situazione psicologica si trovi adesso. Certo, prima mi manda in Congo per l’inchiesta su Luca Attanasio, me la compra e due mesi dopo dice che sono un mediocre...", la sua replica.

Non solo Piervincenzi. Ranucci ha speso parole al veleno anche contro Giulia Presutti: "La Presutti… Ha fatto il doppio gioco - avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato Repubblica -. Sapeva di essere conduttrice mentre fingeva di promuovere comunicati di solidarietà per me. Una mentitrice".