Sigfrido Ranucci, la spara grossa: "Imprenditori pronti a finanziare con centinaia di migliaia di euro"

"Non permetteremo la distruzione di Report. È significativo che i conduttori imposti dall'azienda siano oggi difesi dai giornali di destra che hanno in questi due mesi sollecitato la sospensione delle repliche di Report e la mia sostituzione". Sigfrido Ranucci torna così a parlare su Facebook, dove correda la notizia dello stato di agitazione della redazione della trasmissione di Rai 3. "Ci sono imprenditori - aggiunge ancora - pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro".

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Ranucci condivide così l'agenzia sulla sostituzione del conduttore e le conseguenze all'interno della redazione: "I giornalisti interni della redazione di Report, preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dell'Azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma, sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della Rai, di essere pronti ad abbandonare il programma". È quanto si legge in un documento dell'assemblea dei giornalisti di Report, che indice "lo stato di agitazione e si riserva di mettere in atto ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero".

Report, la redazione si ammutina: "Stato di agitazione, pronti allo sciopero" "I giornalisti interni della redazione di Report, preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dell&#...