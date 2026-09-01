Sigfrido Ranucci, la spara grossa: "Imprenditori pronti a finanziare con centinaia di migliaia di euro"

"Non permetteremo la distruzione di Report. È significativo che i conduttori imposti dall'azienda siano oggi difesi dai giornali di destra che hanno in questi due mesi sollecitato la sospensione delle repliche di Report e la mia sostituzione". Sigfrido Ranucci torna così a parlare su Facebook, dove correda la notizia dello stato di agitazione della redazione della trasmissione di Rai 3. "Ci sono imprenditori - aggiunge ancora - pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro".
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Ranucci condivide così l'agenzia sulla sostituzione del conduttore e le conseguenze all'interno della redazione: "I giornalisti interni della redazione di Report, preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dell'Azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma, sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della Rai, di essere pronti ad abbandonare il programma". È quanto si legge in un documento dell'assemblea dei giornalisti di Report, che indice "lo stato di agitazione e si riserva di mettere in atto ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero".
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Intanto Cgil, Slc, Cgil Napoli e Campania aderiscono al presidio promosso da Articolo 21 per chiedere alla Rai di rivedere la decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione della trasmissione. L'appuntamento è per sabato 5 settembre alle 12 in viale Marconi a Napoli, nei pressi della sede regionale della Rai. "L'allontanamento di Sigfrido dalla conduzione di Report, nel pieno di un'indagine ancora in corso in cui il giornalista è vittima di un atto inquietante, - scrivono in una nota - rappresenta un salto di qualità nell'insofferenza di certo potere politico all'indipendenza del giornalismo. Un fatto che aumenta l'urgenza del pieno recepimento dell'European Media Freedom Act. La Rai - sostengono le segreterie di Cgil e Slc - è un bene comune che custodisce, o dovrebbe custodire, il pluralismo informativo e culturale e la loro piena accessibilità. Sabato prossimo saremo quindi in presidio insieme ad Articolo 21 per difendere la pluralità e l'indipendenza del servizio pubblico dalle continue ingerenze della politica e di questo Governo che sta trasformando sempre più la Rai da azienda pubblica in cassa di risonanza della propaganda di destra".