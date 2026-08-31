Report, Ranucci a valanga contro Presutti e Piervincenzi: "Mediocri, chi sono davvero"

Sigfrido Ranucci, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro dopo Report, ha attaccato i suoi successori. Prima li ha definiti "mediocri" perché "tecnicamente non sono mai stati né autori di inchieste alla Report, né conduttori".
Tradotto: non fanno parte della mia cerchia quindi non sono al mio livello. Poi è andato ancora più nello specifico soffermandosi su ognuno di loro. "La Presutti… Ha fatto il doppio gioco - avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato Repubblica -. Sapeva di essere conduttrice mentre fingeva di promuovere comunicati di solidarietà per me. Una mentitrice". Ma ne ha anche per Piervincenzi: "Nel 2019 ha co-condotto un programma chiuso dopo share infausti: stava intorno al 2,8%".
"Io un mestiere ce l'ho, non smetterò di farlo, ho sempre cercato di farlo per abbattere ingiustizie, diseguaglianze, abusi di potere - ha proseguito Ranucci -. Ma io parlo di cose concrete, anche semplici: delle esigenze delle persone fragili, o di quelle con disabilità per le quali il governo ha tagliato i fondi, o per i figli dei detenuti. Non lo dico per dire, mia figlia presta servizio sociale in questo settore. Questo continuerò a farlo. Se non me lo faranno fare più in Rai, lo farò comunque in qualunque altra forma".
Giulia Innocenzi scatenata, chi vuole fuori da ReportSi alza la tensione intorno al futuro di Report dopo l'uscita di scena di Sigfrido Ranucci. Giulia Innocenzi, interv...
Infine, ha speso qualche parole anche sulle divisioni presenti nella sua stessa - ex - redazione: "Io ho sempre guardato la luna, e non il dito. Perché non sempre ci sono mai rapporti idilliaci tra colleghi che vogliono tutti, legittimamente, la massima esposizione e valorizzazione. Ma adesso mi stanno chiamando anche colleghi della redazione con cui da mesi non ci sentivamo".