Report, Ranucci a valanga contro Presutti e Piervincenzi: "Mediocri, chi sono davvero"

Sigfrido Ranucci, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro dopo Report, ha attaccato i suoi successori. Prima li ha definiti "mediocri" perché "tecnicamente non sono mai stati né autori di inchieste alla Report, né conduttori".

Tradotto: non fanno parte della mia cerchia quindi non sono al mio livello. Poi è andato ancora più nello specifico soffermandosi su ognuno di loro. "La Presutti… Ha fatto il doppio gioco - avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato Repubblica -. Sapeva di essere conduttrice mentre fingeva di promuovere comunicati di solidarietà per me. Una mentitrice". Ma ne ha anche per Piervincenzi: "Nel 2019 ha co-condotto un programma chiuso dopo share infausti: stava intorno al 2,8%".

"Io un mestiere ce l'ho, non smetterò di farlo, ho sempre cercato di farlo per abbattere ingiustizie, diseguaglianze, abusi di potere - ha proseguito Ranucci -. Ma io parlo di cose concrete, anche semplici: delle esigenze delle persone fragili, o di quelle con disabilità per le quali il governo ha tagliato i fondi, o per i figli dei detenuti. Non lo dico per dire, mia figlia presta servizio sociale in questo settore. Questo continuerò a farlo. Se non me lo faranno fare più in Rai, lo farò comunque in qualunque altra forma".