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L'aria che tira, Mirella Serri sotterra Schlein: "Sarebbe un bagno di sangue"

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lunedì 31 agosto 2026
L'aria che tira, Mirella Serri sotterra Schlein: "Sarebbe un bagno di sangue"

1' di lettura

A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, è stata ospite Mirella Serri. In studio si è parlato di primarie del campo largo. E la giornalista della Stampa non ha avuto la minima esitazione. Secondo lei sarebbe un "bagno di sangue". Tradotto: Conte surclasserebbe Schlein in un nanosecondo.

"Io ho un po' l'impressione che qui un po' la verità non si dica - ha spiegato la giornalista -. Non si dica in maniera esplicita. I gazebo e le tende di solito sono di colore bianco, ma si tingerebbero di rosso. Sarebbe un bagno di sangue se facessero le primarie. Questo non lo dico solo io. Lo dicono in tanti, quindi faccio mia una specie di pubblica opinione. E quindi questo è un elemento assolutamente fondamentale".

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E ancora: "Ho sentito Conte un minuto fa che dice che non bisogna dare nessun aiuto all'Ucraina. Lasciamo stare la sostanza. Allora lui in questo modo dà una pugnalata a Elly Schlein che ha un partito invece che in parte o tutto vorrebbe dare gli aiuti all'Ucraina. Un'altra pugnalata che Conte ha dato è stata quella famosa lettera sul woke che c'è stata una settimana fa. Anche quella era assolutamente priva di senso perché in Italia, a parte Elly Schlein, il woke non c'è mai stato". 

L'aria che tira, l'intervento di Mirella Serri

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