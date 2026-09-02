Garlasco, Giada Bocellari: "Stasi sicuramente innocente", cosa confermano le carte

Con le nuove indagini sul delitto di Garlasco, Giada Bocellari ne è sempre più convinta: "Negli anni la conoscenza, naturalmente anche umana e personale, ti porta a ritenere, per tante altre ragioni, che sia innocente. Siamo tutti esseri umani e abbiamo le nostre sensazioni e impressioni. Per questo oggi posso dire che credo nella sua innocenza, anzi, che sono sicura della sua innocenza". A dirlo è l'avvocato di Alberto Stasi ospite di Verità Nascoste.

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In studio il legale ha spiegato come la propria posizione sia maturata nel tempo, partendo innanzitutto dall’analisi degli atti e degli elementi raccolti nel procedimento giudiziario: "Il primo passaggio era che non ci fossero elementi per ritenere che lui fosse colpevole". In ogni caso c'è una grande differenza tra l’assenza di prove sufficienti e l’affermazione dell’innocenza: "Questo - ha aggiunto - non significa necessariamente che sia innocente: è una distinzione sottile". Insomma, secondo Bocellari la conclusione iniziale era dunque di carattere strettamente tecnico.

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