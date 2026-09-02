Report, Presutti e Piervincenzi fuori: un soviet rosso, il diktat della redazione. E lei rinuncia

Il caso-Report non è ancora chiuso. Dopo l'incontro tra gli inviati e i vertici Rai, si sarebbe aperta una trattativa, insomma nuovi ipotetici e futuribili scenari per il post-Ranucci. A delineare il quadro è Danilo Procaccianti, inviato esterno della trasmissione di 3, al termine del confronto durato circa un'ora e mezza con il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. "L’interesse di tutti - ha premesso il giornalista - è andare in onda l’8 novembre con la consueta autonomia e indipendenza. Questo abbiamo fatto presente all’azienda. Mi sembra positivo, adesso aspetteremo di capire le decisioni della Rai".

Nessun confronto, invece, sui nomi dei nuovi conduttori. "Non si è parlato dei conduttori – ha precisato Procaccianti al termine dell’incontro della redazione con i vertici della tv di Stato dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione –. Non si è voluto parlare di nomi perché per noi Report deve andare in onda l’8 novembre la squadra è disponibile a questo, abbiamo dialogato positivamente con l’azienda".

Ora la partita resta aperta. "Ci siamo dati del tempo, 12-24 ore poi se ne riparlerà", ha aggiunto Procaccianti. Dalla redazione, però, arriva una linea precisa: "Sulla nostra posizione, però, noi siamo irremovibili: i nomi dei due conduttori fuori dal tavolo". E dopo tale presa di posizione, la mossa della Presutti non si è fatta attendere: ha infatti ufficializzato la sua rinuncia alla conduzione della trasmissione.