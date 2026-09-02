Report, Presutti e Piervincenzi fuori: un soviet rosso, il diktat della redazione. E lei rinuncia

Il caso-Report non è ancora chiuso. Dopo l'incontro tra gli inviati e i vertici Rai, si sarebbe aperta una trattativa, insomma nuovi ipotetici e futuribili scenari per il post-Ranucci. A delineare il quadro è Danilo Procaccianti, inviato esterno della trasmissione di 3, al termine del confronto durato circa un'ora e mezza con il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. "L’interesse di tutti - ha premesso il giornalista - è andare in onda l’8 novembre con la consueta autonomia e indipendenza. Questo abbiamo fatto presente all’azienda. Mi sembra positivo, adesso aspetteremo di capire le decisioni della Rai".
Nessun confronto, invece, sui nomi dei nuovi conduttori. "Non si è parlato dei conduttori – ha precisato Procaccianti al termine dell’incontro della redazione con i vertici della tv di Stato dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione –. Non si è voluto parlare di nomi perché per noi Report deve andare in onda l’8 novembre la squadra è disponibile a questo, abbiamo dialogato positivamente con l’azienda".
Ora la partita resta aperta. "Ci siamo dati del tempo, 12-24 ore poi se ne riparlerà", ha aggiunto Procaccianti. Dalla redazione, però, arriva una linea precisa: "Sulla nostra posizione, però, noi siamo irremovibili: i nomi dei due conduttori fuori dal tavolo". E dopo tale presa di posizione, la mossa della Presutti non si è fatta attendere: ha infatti ufficializzato la sua rinuncia alla conduzione della trasmissione.
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Nel frattempo, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati come nuovi conduttori, hanno incontrato Corsini senza però confrontarsi con la squadra. "Non siamo ancora riusciti ad avere un confronto con la squadra di Report, purtroppo", ha detto Piervincenzi. Alla domanda se avessero chiesto loro il confronto, ha risposto: "Certo".
E mentre "Ora attendiamo una mossa della azienda", sul programma prosegue il fuoco incrociato. Unirai ha chiesto verifiche sul curriculum di Giulia Innocenzi, contestandone la mancata iscrizione all'albo. Ranucci l'ha difesa: "È una signora cronista, meglio di tanti cialtroni che ho letto in questi due mesi. Per Report non è importante l’iscrizione quanto la qualità, la lealtà, l’indipendenza. Faccio notare che anche Milena Gabanelli, Michele Buono, Giorgio Fornoni non sono iscritti all'albo dei professionisti. Ma questo non ha impedito di fare la storia del giornalismo d’inchiesta televisivo". Gli inviati replicano: "Giulia Innocenzi è una delle migliori giornaliste italiane che ha dimostrato negli anni il suo valore e il suo coraggio. Chi la critica dovrebbe farsi un esame di coscienza sulla propria indipendenza dal potere e sulla propria professionalità".