Andrea Sempio, "voglio parlargli faccia a faccia". Garlasco, ultimi clamorosi sviluppi

Nuovo capitolo nella telenovela Garlasco: è arrivata stamattina la richiesta da parte del consulente della Procura di Pavia, il professor Roberto Catanesi, di incontrare Andrea Sempio di persona per poter completare la consulenza personologica di cui è incaricato. La difesa dell'indagato, sospettato di aver ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007, ha preso tempo per valutare la richiesta.

A darne notizia sui social è stato Giammarco Menga, giornalista della redazione di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda su Rete 4 tutti i venerdì in prima serata.

Nell'ultima puntata di Zona bianca, il programma sempre di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, erano andate invece in onda le immagini dell'interrogatorio dello stesso Sempio lo scorso 6 maggio.

In particolare, il confronto sul famigerato "scontrino" del parcheggio di Vigevano considerato a lungo dalla difesa di Sempio l'alibi di ferro per dimostrare la lontananza dell'indagato dalla scena del crimine quella mattina di 19 anni fa. Uno scontrino che l'uomo, oggi 38enne, aveva conservato per oltre un anno dopo l'omicidio di Chiara senza un plausibile motivo, visto che all'epoca nessun amico di Marco Poggi, fratello della vittima, era ancora finito all'attenzione della Procura anche solo come persona informata dei fatti.

Di questo gli chiedevano conto gli inquirenti: "Lei ha conservato lo scontrino per oltre un anno senza un plausible motivo, visto che non stava sentendo alla Procura nessun amico di Marco Poggi, cosa che è stata detta davanti al Pubblico Ministero nel 2017 senza che nessuno facesse un plissé. Gli amici di Marco Poggi sarebbero stati sentiti un anno e due mesi dopo - sottolinea il pm a Sempio -. Non gli veniva neanche chiesto dove si trovasse peraltro la mattina del 13 agosto, non gli era detto già a Cassese. Il 18 agosto 2007, quando lei fu sentita la prima volta, non gli era in alcun modo stato chiesto dove si trovasse e quindi questo rende ancora più non chiarissimo la ragione per cui lei debba conservare questo scontrino".