Di Battista migliora: "Torno venerdì". Poi la solita propaganda: "Ne approfitto per dirvi..."

Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dal 28 agosto per un malore, ha annunciato sui social di sentirsi meglio e di essere ottimista. "Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto". Ripartirà venerdì per l’Italia "con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa" con cui aveva stipulato una polizza prima della partenza. "Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato", ha scritto ancora l’ex esponente M5s. "Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali".
Nel suo messaggio ha poi aggiunto: "Da anni ho deciso di "sfruttare" gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte". "Ne approfitto dunque per raccontarvi - prosegue il post - quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui".
Di Battista, la voci sulla diagnosi e quelle sul ritorno in Italia: cosa trapelaAlessandro Di Battista potrebbe tornare in Italia giovedì. Lo apprende l'Ansa da fonti ben informate che spie...
Il percorso che dovrà affrontare al rientro in Italia sarà quindi segnato dal recupero fisico dopo il malore e dal ritorno sulla scena pubblica, dove intende continuare a utilizzare i propri spazi mediatici per le denunce politiche che ha ribadito anche da Cuba.