Afd, Luciana Littizzetto perde la testa: "Invece tornano le svastiche"

La vittoria alle urne di Alternative für Deutschland equivale al ritorno del nazismo. A dirlo è Luciana Littizzetto che, con un post su Instagram, commenta il trionfo del partito di Alice Weidel in Sassonia-Anhalt. "Avevamo paura potessero tornare le spalline sotto le camicie e invece è tornato il nazismo", si legge nel post condiviso dalla comica torinese a cui non mancano risposte contrarie. "Cara mia Lucianina, si chiama democrazia, funziona così. Solo perché sono idee diverse dalle vostre non vuol dire che siano sbagliate, non abbiate la presunzione di essere sempre dalla parte della ragione. Gli elettori Tedeschi si sono espressi e bisogna che ne prendiate atto", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Non sta tornando il nazismo, sta crescendo la destra radicale. Sono due cose diverse. Il nazismo aveva campi di sterminio, progetto di conquista del mondo e razza ariana per legge. In Germania oggi svastica e saluto nazista sono reato e ti arrestano. L'AfD è al 28% perché nell'Est la gente è incazzata per lavoro, bollette e immigrazione, non perché vuole rifare Hitler. Se chiami tutto "nazismo" poi quando torna davvero non lo riconosci più", "Addirittura! Fascismo e nazismo lo vedete ovunque! Peccato che vedo molta delinquenza".

Infatti, come riportato nell'edizione di martedì 8 settembre di Libero, alcune analisi effettuate dopo il voto danno un quadro più definito della situazione. E si capisce quali sono i veri motivi che hanno spinto i cittadini di quello Stato a votare a valanga per l'estrema destra. In un sondaggio della Infratest Dimap, ad esempio, l’87 per cento degli intervistati si è dichiarato insoddisfatto del governo federale, l’84 ha affermato che la Cdu ha fatto molte promesse prima delle elezioni generali, mantenendone però ben poche o nessuna.

Un'altra indagine post voto targata dal gruppo di ricerca Wahlen ha messo in classifica i temi che più preoccupano gli elettori della Sassonia-Anhalt e al primo posto non è risultata l’immigrazione, bensì l’economia. Ora cosa dice Littizzetto?