Sondaggio Tecnè, FdI spicca il volo dopo il record: se si votasse oggi...

Vola Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio dell'Istituto Tecnè. Il partito della premier è al 28%, seguito subito dopo nel centrodestra da Forza Italia di Antonio Tajani al 7,9 e dalla Lega di Matteo Salvini al 5,7%. All'1% Noi Moderati di Maurizio Lupi. In totale, quindi, la coalizione guidata dalla leader di FdI, che nei giorni scorsi ha festeggiato il traguardo di governo più longevo della storia repubblicana, si attesta al 42,6%.

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, il primo partito di opposizione, ovvero il Pd di Elly Schlein, resta ancora lontano dalla prima forza politica del Paese, Fratelli d'Italia. I dem sono infatti al 20,8%. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 12,5 e Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 6,2. Subito dopo ci sono Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1 e +Europa di Riccardo Magi all'1%. Nel complesso, la coalizione raggiunge la stessa percentuale del centrodestra, ovvero il 42,6%.