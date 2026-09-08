La7, Afd trionfa? Ed è subito panico: "Mamma li tedeschi"

Mamma li tedeschi. A La7 sono ufficialmente finite le vacanze estive e David Parenzo e Tiziana Panella tornano in video rispettivamente con L’aria che tira e Tagadà. Dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, il copione non cambia: paura e delirio per la larga affermazione di AfD in Sassonia. Per Carlo Calenda, leader di Azione ospite in studio di Parenzo, è «un altro pezzettino dell’Occidente che cade. AfD è un partito profondamente anti-europeo». C’è spazio anche per la critica ai cosiddetti progressisti: «Questo nasce dagli errori clamorosi fatti dai liberali e dalla sinistra nel corso degli anni. Anche quella che noi chiamiamo cultura woke ha influito sull'implosione dell’Occidente». Il clima in trasmissione è plumbeo, tra un richiamo ai nazisti e uno all’onda nera di Vannacci. Momento di leggerezza? Il faccia a faccia tra David e Matteo Salvini: «Do la mano anche a lei, Vannacci mi ha salutato e per educazione ho risposto al saluto», spiega il leader della Lega.