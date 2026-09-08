Jannik Sinner, lo schiaffo di Del Potro: "Alcaraz meglio di lui"

"Secondo me, allo stato attuale, è Carlos il miglior tennista in circolazione — ha detto Del Potro, spiegando poi cosa vede di diverso nel gioco del quattro volte campione Slam — Ha una freschezza che gli consente di giocare e inventare qualcosa che Jannik non fa". Una qualità che, secondo l'argentino, permette ad Alcaraz di cambiare continuamente ritmo e di trovare soluzioni imprevedibili durante la partita. Il giudizio è netto, ma Del Potro non ridimensiona affatto Sinner. Anzi, lo accosta a uno dei più grandi di sempre: "Lo stile di Sinner è simile a quello di Djokovic — dice — è molto rapido e forte fisicamente. Lui e Alcaraz si contendono i titoli dello Slam e la vetta della classifica mondiale".