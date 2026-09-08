Jannik Sinner, lo schiaffo di Del Potro: "Alcaraz meglio di lui"

Carlos Alcaraz davanti a Jannik Sinner, anche quando il ranking dice il contrario. Juan Martin Del Potro non ha dubbi e dagli US Open lancia una provocazione destinata a riaccendere il confronto tra i due dominatori del tennis mondiale. Per l'ex campione argentino, oggi commentatore a New York per Espn Latina, il numero uno Atp non è il giocatore migliore in circolazione. Quel posto, almeno per il momento, appartiene allo spagnolo.
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"Secondo me, allo stato attuale, è Carlos il miglior tennista in circolazione — ha detto Del Potro, spiegando poi cosa vede di diverso nel gioco del quattro volte campione Slam — Ha una freschezza che gli consente di giocare e inventare qualcosa che Jannik non fa". Una qualità che, secondo l'argentino, permette ad Alcaraz di cambiare continuamente ritmo e di trovare soluzioni imprevedibili durante la partita. Il giudizio è netto, ma Del Potro non ridimensiona affatto Sinner. Anzi, lo accosta a uno dei più grandi di sempre: "Lo stile di Sinner è simile a quello di Djokovic — dice — è molto rapido e forte fisicamente. Lui e Alcaraz si contendono i titoli dello Slam e la vetta della classifica mondiale".
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Una rivalità che continua quindi a essere letta attraverso caratteristiche profondamente diverse. Da una parte c'è la completezza di Alcaraz, capace di variare il proprio tennis e di giocare qualsiasi tipo di colpo: "È un tennista di grandissimo talento — ha aggiunto Del Potro — in grado di cambiare ritmo da un momento all'altro e di giocare qualsiasi tipo di colpo. Sono un suo grande fan e lo ritengo il giocatore più completo al mondo”. Parole che non cambiano i numeri del ranking, con Sinner al comando, ma raccontano una percezione precisa: per Del Potro, oggi Alcaraz possiede quel pizzico di imprevedibilità in più che può fare la differenza nei momenti decisivi.