Ricovero d'urgenza per Emma Bonino: il primo bollettino medico

Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d’urgenza al Santo Spirito di Roma dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader radicale è stata trasferita precauzionalmente in terapia intensiva per essere sottoposta ad accertamenti e monitoraggio dei parametri vitali.

A spiegare la situazione è stato il medico curante, Claudio Santini, secondo cui Bonino avrebbe risposto positivamente alle prime cure e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. La politica sarebbe rimasta vigile e lucida, mantenendo i contatti con i sanitari.

Il malore è iniziato nel pomeriggio, quando Bonino ha accusato difficoltà respiratorie. Una condizione che, secondo quanto riferito, si manifestava già dalla fine di agosto ed era stata aggravata dalle temperature elevate. Dopo un primo intervento nella sua abitazione, i soccorritori hanno deciso il trasferimento in ospedale in codice rosso. Intorno alle 20 è quindi entrata nel reparto specialistico.

Non è la prima volta che Bonino viene ricoverata al Santo Spirito. Nel novembre 2025 era stata portata nella stessa struttura e successivamente trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri dopo essere arrivata incosciente. Quell’episodio era stato ricondotto a un problema metabolico, mentre era stata esclusa una recidiva del tumore al polmone diagnosticato nel 2015.

Nel 2023 Bonino aveva annunciato di aver superato la malattia dopo anni di cure.

La notizia del nuovo ricovero ha suscitato apprensione nel mondo politico. +Europa ha espresso pubblicamente vicinanza alla sua leader, mentre sono arrivati messaggi di sostegno anche da esponenti di Azione e Italia Viva.