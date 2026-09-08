Labate a Elly Schlein: "Un commento su Afd?". Ma lei fa una supercazzola pugliese

Elly Schlein sbertucciata. Sta facendo il giro della rete il suo intervento ai microfoni di Realpolitik in onda su Rete 4. Qui l'inviata intercetta la leader del Partito democratico in mezzo ai partecipanti alla Festa dell'Unità: "Buonasera segretaria, siamo in diretta su Rete 4, un commento a caldo sulla vittoria dell' Afd ". E ancora, con Schlein titubante: "Un commento sulla vittoria dell'Afd per favore", "La vittoria dell'Afd...".

Ma la leader dem svia subito il discorso: "Guardi... partiamo da zero... questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire l'alleanza progressista. Quello che stiamo facendo nelle regioni in cui lavoriamo...". Immediata la reazione del conduttore Tommaso Labate che dallo studio ricorda: "Non è l'Afd... Evidentemente sta parlando della Puglia e non della Sassonia".

Inutile dire che l'intervento ha creato non poco dibattito, dove in molti ironizzano: "No ma, è tutto normale, è noto che la Schlein parla a memoria con frasi preconfezionate e preparate", scrive un utente del web a cui fanno eco altri: "Questa tizia vorrebbe diventare il PdC e non sa nemmeno rispondere alla domanda su AfD?", "Non ha sentito la domanda che le è stata fatta per ben due volte", "Ha appena finito un comizio e ripete a memoria il testo del discorso, non ha un'autonomia di pensiero, domani avrà la risposta che le prepareranno questa notte".