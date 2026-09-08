Roberto Vannacci: "L'AfD in Germania? Vedrete cosa accadrà tra poco in Calabria..."

Roberto Vannacci in un'intervista al Fatto fa il punto dopo il voto in Sassonia che ha incoronato l'AfD. Perché Afd è andata così bene? È un voto contro l'Europa? "Innanzitutto - aggiunge -, c'è il fallimento della destra di governo tedesca. Poi la Cdu ha la responsabilità anche di essere alleata con i Socialisti in Europa. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa Ue che spende per mandare armi all'Ucraina, e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata green deal".

"Credo - prosegue Vannacci - che in Germania sia vietato fondare associazioni filo-naziste. La verità è che questa è una vecchia tattica: per seminare paura tra gli elettori si accusa Afd di essere nazista, come in Italia dicono di noi di Futuro Nazionale che siamo fascisti. Monti, invece di dedicare le sue energie a fare il nonno, ha detto che vuole adoperarle per fermarci".