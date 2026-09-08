Roberto Vannacci, "tentativo di sabotaggio": mossa brutale, cacciato Luca Sforzini da Futuro Nazionale

Prime crepe all'interno di Futuro Nazionale. La notizia è di martedì 8 settembre, giorno in cui è stata ufficializzata la prima espulsione. Si tratta di Luca Sforzini, presidente del Centro Studi di Futuro Nazionale. "La Direzione disciplinare nazionale di Fn ha deliberato l’espulsione dell’iscritto Luca Sforzini, a seguito delle sue ripetute sortite sulla stampa e sui social network foriere di attacchi ad altri iscritti del partito e di descrizioni del movimento del tutto infondate - riporta LaPresse che cita fonti vicine al partito di Roberto Vannacci -. Se qualcuno pensa di utilizzare Futuro Nazionale per le proprie ambizioni personali volte a saziare appetiti antichi che si prestano alle mire di chi vuole avvelenare e soffocare il partito dall’interno deve sapere che qui ci sono degli anticorpi talmente forti da bloccare qualsiasi tentativo di sabotaggio". Alla deliberazione hanno preso parte lo stesso Vannacci, in qualità di presidente, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile organizzativo Edoardo Ziello e il responsabile del tesseramento Annamaria Frigo.

Vannacci, primo incontro con Salvini dopo il tradimento: attenzione a questo video Alla fine c'è stata una stretta di mano. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini e il...

Solo qualche giorno fa Sforzini parlava al Foglio e mandava messaggi a Fn, chiedendo un cambio di passo: "L’interesse che ha suscitato Fn riguarda principalmente la sicurezza, perché c’è un serio problema di ordine pubblico, e poi l’immigrazione irregolare. Questioni collegate tra loro. Ma un conto è proporre soluzioni, un altro è cercare per il tramite di queste problematiche di introdurre una sorta di sharia cattolica, combattere l’integralismo islamico con un altro integralismo".

Roberto Vannacci: "L'AfD in Germania? Vedrete cosa accadrà tra poco in Calabria..." Roberto Vannacci in un'intervista al Fatto fa il punto dopo il voto in Sassonia che ha incoronato l'AfD. Perch&e...