PiazzaPulita, Corrado Formigli apre con l'insulto a Meloni: "Una cosa poco degna"

"Meloni dice che non verrà a PiazzaPulita neanche in questa stagione. Vedremo se davvero sarà così, noi continueremo a invitarla": Corrado Formigli ha aperto così la puntata di PiazzaPulita andata in onda ieri, giovedì 17 settembre, su La7, dando il via alla nuova edizione del programma. Il riferimento è al rifiuto della premier di partecipare al talk, come lei stessa ha confermato a un'inviata di Formigli a margine delle celebrazioni a Bari lo scorso 4 settembre per il traguardo di governo. "Ci viene a parlare a PiazzaPulita di questi risultati?", le aveva chiesto la giornalista. "Adoro! Adoro!", aveva risposto Meloni, chiaramente in tono ironico. Ma l'inviata aveva insistito: "Ci viene?". E alla fine era stata liquidata con un altro "No".

"Vedremo anche se continuerà a impedire ai suoi parlamentari, ai suoi ministri, ai suoi sindaci, ai suoi consiglieri regionali e comunali di partecipare alla nostra trasmissione - ha proseguito Formigli nel suo editoriale all'inizio della puntata -. Noi, dal nostro canto, continueremo a fare tutte le domande alla presidente del Consiglio chiedendo una risposta. Chiederemo a Giorgia Meloni di rispondere alle nostre domande piuttosto che fare delle prese in giro, ridicolizzare i giornalisti dagli account del suo partito, che è il partito di maggioranza del nostro Paese. Una cosa che è poco degna di un partito di governo".