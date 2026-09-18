Otto e Mezzo, Gad Lerner contro Roberto Vannacci: "A che elettori si rivolge"

"Il paradosso di Roberto Vannacci? Lui accusa gli altri di essere anti-democratici ma si rivolge a un elettorato che non crede più o non ha mai creduto alla democrazia". A dirlo, ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda venerdì 18 settembre, Gad Lerner. Il giornalista, nello studio di La7, commenta quanto andato in scena a Torino e aggiunge: "L'ex generale si rivolge a un elettorato prevalentemente bianchi, maschi, con tratti somatici giusti. Se vuoi essere italiano devi sottoscrivere un'assimilazione delle tradizioni. Lui e Meloni? Sono una coppia di fatto".

Vannacci umilia Formigli e Ranucci: "Perché vi dico grazie" Si scatena Roberto Vannacci, quando alla prima assemblea di Futuro nazionale attacca la stampa per quello che ha sc...

Il leader di Futuro Nazionale, durante l'incontro organizzato a Torino dal sindacato di polizia Fsp, è stato preso di mira da una contestatrice. E a lei ha risposto: "Oltre che maleducata perché interrompe - ha detto Vannacci - la signora è anche anti-democratica".

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