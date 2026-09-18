Otto e Mezzo, Bersani sbrocca con la Gruber: "Dica lei cosa devo dire"

"Ecco, non è successo – commenta Gruber – Quindi? Qual è il problema politico?". "Veramente non è dal luglio scorso – precisa Bersani – ma è da un anno e mezzo che io dico di mandare avanti i carri, di cantare in coro, poi mi sono venute meno anche le metafore. E quindi siamo arrivati lunghi". E ancora: "Però abbiate pazienza: io vi inviterei a considerare il fatto che noi veniamo dal 2022, quando abbiamo regalato la Meloni la vittoria avendo più voti perché eravamo divisi. Non è da buttare via il fatto che il 2022 non ci sarà più, ok? Quello è assodato. Si arriva di lungo perché, certo, non sono mancate delle difficoltà".