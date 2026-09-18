Otto e Mezzo, Bersani sbrocca con la Gruber: "Dica lei cosa devo dire"

Clima incandescente a Otto e Mezzo su La7. Protagonisti del botta e risposta Pier Luigi Bersani e Lilli Gruber. La conduttrice esordisce ricordando l'intervista rilasciata lo scorso luglio dall’ex ministro a Repubblica, dove invitava il campo largo a scrivere il programma.
4 di Sera, Bersani zittito dal poliziotto: "Voi siete fuori dalla realtà"«Contenere i violenti non è compito della sinistra», dice Pier Luigi Bersani. E si arrabbia pure, l&r...
"Ecco, non è successo – commenta Gruber – Quindi? Qual è il problema politico?". "Veramente non è dal luglio scorso – precisa Bersani – ma è da un anno e mezzo che io dico di mandare avanti i carri, di cantare in coro, poi mi sono venute meno anche le metafore. E quindi siamo arrivati lunghi". E ancora: "Però abbiate pazienza: io vi inviterei a considerare il fatto che noi veniamo dal 2022, quando abbiamo regalato la Meloni la vittoria avendo più voti perché eravamo divisi. Non è da buttare via il fatto che il 2022 non ci sarà più, ok? Quello è assodato. Si arriva di lungo perché, certo, non sono mancate delle difficoltà".
Pier Luigi Bersani irride Schlein e Conte: "Un tavolino di legno..."A Pier Luigi Bersani, più che AfD, sembra preoccupare il caos che regna nel centrosinistra. E forse, a ben vedere...
Ecco allora che interviene la giornalista: "Io capisco che lei voglia bene alla sinistra, al campo largo". "E va bene, cosa devo dire secondo lei?", è la replica stizzita di Bersani. "Non lo so, magari deve dire che se non si danno una mossa, forse per il Paese ci saranno dei problemi seri", insiste la Gruber. "Benissimo – ripete Bersani – io lo sto dicendo da tempo e lo ripeto: datevi una mossa e io do una mano". "Ma nessuno vuole la sua mano o sbaglio?", chiede a quel punto la giornalista. "Ma questo non è vero – ribatte l’ex segretario dem – Schlein? Ci siamo parlati tante volte. Poi io quello che dico nello stretto dico anche nel largo, ci vogliono anche un po’ di animatori del villaggio".