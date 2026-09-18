Giuseppe Conte, FdI picchia durissimo: "Questa cosa ti fa male..."

Può una sola immagine dire più di qualsiasi comizio politico? La risposta è sì, se si tratta dell'ultima ospitata di Giuseppe Conte a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Il leader del Movimento Cinque Stelle, dopo la comparsata su La7 da Giovanni Floris, ha scelto lo studio di Cologno Monzese per inaugurare la stagione politica e la corsa alle primarie del campo largo.

Ma a un certo punto hanno mostrato all'ex presidente del Consiglio un sondaggio che lo ha lasciato senza parole, con un certo imbarazzo. Dopo aver criticato a lungo l'operato di Giorgia Meloni, il leader del M5s si è trovato di fronte alla cruda realtà. "Futuro dell'Italia, chi ispira più fiducia?", è stato chiesto ai sondati. Al primo posto? Neanche a dirlo, la leader di Fratelli d'Italia con il 26% dei consensi. E dietro, staccato di ben 10 punti, c'è proprio lui: Giuseppi. Ancor più lontana invece Elly Schlein. Ma non è più una sorpresa. Atreju, la festa di FdI, ha postato l'immagine su Instagram con il seguente commento: Conte, un'immagine non può farti indispettire. L'immagine. Conte, i numeri fanno male". Insomma, l'ex premier smentito dagli stessi italiani. Che figuraccia.