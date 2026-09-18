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Jasmine Trinca "contro il capitalismo" umiliata da Maurizio Crozza

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venerdì 18 settembre 2026
Jasmine Trinca "contro il capitalismo" umiliata da Maurizio Crozza

1' di lettura

“Capalbio unido jamàs serà vencido”. Maurizio Crozza ha smontato i soliti attori del circoletti rosso. Quelli come Jasmine Trinca, che puntano il dito contro il capitalismo ma non disdegnano magliette Prada da 1100 euro. "Io sono contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror", aveva detto l'attrice a Venezia.  Dopo l'imitazione di Sgfrido Ranucci, il comico ligure ha preso in giro l'ospite del Festival di Venezia vestendo i panni di un grottesco Che Guevara radical chic che idealmente fonda "Capalbio largo". "Un movimento a sinistra del Campo largo". Poi l'affondo: "Ha ragione Jasmine Trinca, il capitalismo è un film dell’orrore. Dobbiamo imbracciare il fucile e combattere il capitalismo. Ci andrei io a combattere, ma stasera ho il burraco…". E, ancora, l'immancabile slogan: "Capalbio unido jamás será vencido".

Nello sketch, Crozza evidenzia l’incoerenza degli anticapitalisti benestanti attraverso battute fulminanti. Come spiega Il Secolo d'Italia, il personaggio inscenato dal comico propone di "abbracciare il fucile" e combattere i simboli del sistema neoliberista boicottando i data center. Poi la finta retorica rivoluzionaria si interrompe bruscamente per dare ordini al domestico (“Buddi! Lascia stare il cous cous che stasera tanto ceniamo fuori”). Insomma, la sinistra italiana spiegata in modo semplice semplice. 

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