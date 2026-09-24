Mario Giordano inchioda la sinistra: "È un problema che bisogna porsi"

Mario Giordano ha risposto per le rime alle provocazioni lanciate da Gad Lerner. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il giornalista ha spiegato che il tetto agli stranieri nelle classi delle scuole italiane non è un contentino ideologico architettato dal governo Meloni. Al contrario, si tratta di un problema reale che affligge milioni di italiani. "Il tema è che ci sia un problema quando in una classe ci sono 28 studenti italiani e due stranieri, quello è un problema e se è un problema nell'89-'90, al tempo delle circolari di Mattarella. Lo è ancora di più oggi - ha spieagto Giordano - e lo sarà sempre di più domani e quindi è un problema che bisogna porsi, è un problema soprattutto in alcuni centri, non solo a Mestre, Monfalcone, anche a Piotello, anche a Baranzate, anche in certi quartieri di Milano. Ecco, ma come lo si risolve?".

Subito dopo, la replica seccata al suo interlocutore: "Gad Lerner ha ragione quando parla di Monfalcone e di Mestre e di Fincantieri. Uno dei motivi per cui l'immigrazione è stata favorita è quella di abbassare attraverso sistemi di appalti e subappalti il costo del lavoro. Questo è stato il grande problema ed è il motivo per cui secondo me bisognerebbe limitare l'immigrazione perché viene usata per abbattere gli stipendi e i diritti dei lavoratori esattamente con l'accesso a fincantieri".