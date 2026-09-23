L'Aria Che Tira, scontro Raimo-Gelmini: "È diventata maggiorenne", "Fa un po' ridere"

Volano stracci a L'Aria Che Tira su La7. Al centro il tetto al numero di stranieri all'interno delle classi di scuola. "Le classi sono di 28, 30 alunni... Questo non è un asteroide piovuto dall'alto", attacca Christian Raimo . Per lo scrittore "questo è determinato anche dai tagli che diciotto anni fa ha previsto la Riforma Gelmini, ormai è diventata maggiorenne". Immediata la reazione di Mariastella Gelmini . La senatrice di No Moderati interviene: "Ancora con la Riforma Gelmini? Sono passati anni. Fa un po' ridere". Anche il conduttore David Parenzo tiene a precisare che "dopo di lei ci sono stati altri ministri".

E ancora, sempre Gelmini: "Io capisco l'appartenenza politica, l'antipatia personale ma è ridicolo collegare la situazione di oggi a 15 anni fa". Eppure per Raimo "i governi successivi non hanno compensato i tagli di quella riforma". Ancora una volta però la senatrice tiene a sottolineare: "Dopo 15 anni parliamo ancora di denatalità... Perché è così astruso che di fronte a una riduzione degli studenti, ci sia una riduzione della spesa corrente?".

Poco prima Raimo si era detto contrario alla proposta del governo: "La parola integrazione è una parola che non si usa quando si parla dell'insegnamento dell'italiano. Io faccio appunto volontariato in una scuoletta, in un dopo scuola. L'altro giorno mi è capitato un bambino che era appena arrivato in Italia, bengalese, e quindi abbiamo provato a lavorare insieme". A quel punto, Raimo ha mostrato il quaderno sul quale il bimbo ha scritto alcune parole nella sua lingua madre: "I disegni belli li ha fatti lui. Credo che avesse otto anni, nove anni. Io ho scritto topo. Lui invece ha scritto Indur, ed effettivamente ho imparato, non lo sapevo, che topo in bengalese si dice così".