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Vannacci, le parole proibite di Sylvie Lubamba: "Cosa ho pensato quando l'ho visto per la prima volta"

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mercoledì 23 settembre 2026
Vannacci, le parole proibite di Sylvie Lubamba: "Cosa ho pensato quando l'ho visto per la prima volta"

1' di lettura

"Lui è eccitante, ma non con la voce": Sylvie Lubamba lo ha detto a MOW Privé by Escort Advisor, il podcast dedicato a sesso, desiderio, relazioni e tabù, a proposito di Roberto Vannacci.

Parlando della sua attrazione per il generale, in particolare, la showgirl ha detto di apprezzare la presenza scenica e la padronanza del palco. Alla domanda su come immagini il leader di Futuro Nazionale nell'intimità, invece, Lubamba non si è tirata indietro: "Ho provato a pensarci qualche volta". E quando le è stato chiesto se avrebbe mai voluto che tra loro accadesse qualcosa, lei ha risposto sinceramente: "Sì, all'inizio sì". La fantasia, però, è rimasta tale. Anche perché come raccontato da lei stessa, Sylvie ha conosciuto fin dal primo momento anche la moglie del generale.

Lubamba, poi, ha parlato anche del suo rapporto con il sesso e ha sorpreso tutti quando si è descritta nell'intimità: "Com'è fare l'amore con Sylvie Lubamba? Estremamente noioso". In particolare, si è definita una "classicona", aggiungendo di amare soprattutto i preliminari e di considerare la penetrazione "un di più", non la parte fondamentale del rapporto. 

Sylvie, inoltre, ha raccontato di non essersi mai masturbata: "Non ho mai avuto bisogno […] di toccarmi". La sua, ha spiegato, è sempre stata una forma di "masturbazione molto mentale, non fisica".

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