L'Aria che tira, "cosa mangi a pranzo?": la risposta di Mannheimer spiazza Parenzo

"Non posso chiudere il nostro collegamento prima di chiederti - perché è una domanda che in molti da quando abbiamo lanciato questa rubrica si fanno - che cosa mangerà per colazione, perché non si chiama pranzo... C'è la prima colazione la mattina e la colazione alle 13... Che cosa mangerà per colazione Mannheimer oggi?": David Parenzo lo ha chiesto al sondaggista Renato Mannheimer alla fine della puntata de L'Aria che tira andata in onda oggi su La7. E lui ha risposto: "Io lo chiamo pranzo però i ceti più elevati e più fini la chiamano colazione. Io mangio sempre le stesse cose, cioè un po' di pastasciutta e un po' di verdura, mangiamo raramente la carne a casa, e poi la frutta".
"Ma la pastasciutta con cosa?", ha chiesto, incuriosito, il conduttore. E Mannheimer, in collegamento con la trasmissione, ha spiegato: "La prossima volta prometto che mi informo ma non lo so, perché è una sorpresa che mi fa mia moglie, cucina lei. Io non sono capace". "Ma questo è patriarcato, la gente del web si arrabbia", ha commentato ironicamente Parenzo. "Patriarcato totale, infatti abbiamo discussioni furenti in casa", ha replicato il sondaggista, sempre ironicamente.
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"Poi ho un'altra curiosità - lo ha incalzato Parenzo - ma quella sedia che hai lì vicino, l'altra poltrona, per chi è?", in riferimento alla poltrona che compariva dietro al sondaggista. Che prontamente ha fornito una spiegazione: "È per me, è una poltrona più comoda per quando leggo il giornale oppure, lo confesso, fumo mezzo sigaro dopo mangiato. Mi siedo lì tranquillo e mi rilasso. È una poltrona di grande valore che mi ha regalato appunto mia moglie 30 anni fa e che mi piace moltissimo. La prossima volta mi collego dalla poltrona". "Sì però a un certo punto voglio anche vedere tua moglie, sennò è come la moglie del tenente Colombo che viene sempre citata e non compare", l'ha punzecchiato Parenzo. E lui ha accolto l'invito: "La prossima volta ve la porto".
"Cosa mangi a pranzo?": la risposta di Mannheimer a Parenzo a L'Aria che tira, guarda qui il video