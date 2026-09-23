L'Aria che tira, "cosa mangi a pranzo?": la risposta di Mannheimer spiazza Parenzo

"Non posso chiudere il nostro collegamento prima di chiederti - perché è una domanda che in molti da quando abbiamo lanciato questa rubrica si fanno - che cosa mangerà per colazione, perché non si chiama pranzo... C'è la prima colazione la mattina e la colazione alle 13... Che cosa mangerà per colazione Mannheimer oggi?": David Parenzo lo ha chiesto al sondaggista Renato Mannheimer alla fine della puntata de L'Aria che tira andata in onda oggi su La7. E lui ha risposto: "Io lo chiamo pranzo però i ceti più elevati e più fini la chiamano colazione. Io mangio sempre le stesse cose, cioè un po' di pastasciutta e un po' di verdura, mangiamo raramente la carne a casa, e poi la frutta".

"Ma la pastasciutta con cosa?", ha chiesto, incuriosito, il conduttore. E Mannheimer, in collegamento con la trasmissione, ha spiegato: "La prossima volta prometto che mi informo ma non lo so, perché è una sorpresa che mi fa mia moglie, cucina lei. Io non sono capace". "Ma questo è patriarcato, la gente del web si arrabbia", ha commentato ironicamente Parenzo. "Patriarcato totale, infatti abbiamo discussioni furenti in casa", ha replicato il sondaggista, sempre ironicamente.