Dritto e rovescio, l'affondo di Donzelli: "Non vi permetteremo di islamizzare l'Italia", ovazione in studio

"In terza media invece le bambine si possono coprire? Noi siamo orgogliosi della nostra civiltà". Giovanni Donzelli è stato chiaro. Ospite nell'ultima puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è confrontato con un uomo di fede islamica, che ha replicato alle sue accuse. "Lei sta dicendo bugie", ha detto. "Voi volete islamizzare l'Italia - ha insistito Donzelli -. Se volete islamizzare la sinistra, fate pure. Islamizzate la sinistra, ma non vi consentiremo di islamizzare l'Italia. Difenderemo la libertà delle donne, alla faccia delle femministe di sinistra". "La nostra religione non obbliga le bambine e mettere il burqa. Al massimo l'hijab, il velo col volto scoperto", la replica dell'islamico. "A me non piace - ha tuonato Donzelli facendo esplodere il pubblico di Paolo Del Debbio -. Io non voglio che la bambina di terza media sia costretta a mettere il velo".

"Io ho una figlia di qui che va in quinta elementare, ok? Lei è libera, ok? Cioè, non è che si mette il velo - l'intervento di Jasmine, donna italo-egiziana -, è libera di andare come vuole. Se vuole andare con la pancia di fuori, ci va, va con la canotta, va con la minigonna. Non è quello, capito? Ognuno è libero di andare come vuole. Noi siamo sempre liberi di fare questo. Ma se una bambina si vuole mettere il velo, è un problema suo".