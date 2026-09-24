Lilli Gruber, lezione alla sinistra: "Se voglio integrarmi, devo far vedere il volto"

Al centro di Otto e Mezzo il decreto Scuola approvato dal Cdm che prevede, tra le altre cose, il tetto per il numero di stranieri in classe. A intervenire ecco che c'è Andrea Scanzi. "Nel mondo reale e nel Paese Italia questa misura non era urgente, è fuffa, arma di distrazione di massa. Siamo entrati in campagna elettorale. Vogliono distrarre l'opinione pubblica e spostare l'attenzione dalla quintalata di disastri", esordisce il giornalista in collegamento con Lilli Gruber.

Otto e mezzo, Bocchino spiana Formigli: "Per quelli come me e te" Si respira un clima tra il mesto e l’inquieto in studio a Otto e mezzo, il talk dell’access prime time di La...

Proprio la conduttrice di La7 difende il governo Meloni, o meglio, una delle misure approvate. Ossia il divieto di indossare burqa o niqab in classe. "Nelle società democratiche come le nostre, il volto coperto non dovrebbe essere accettato. Se voglio integrarmi, devo far vedere i miei occhi, il mio volto. Sono d'accordo" anche io con il divieto in pubblico del burqa... "Questo però non toglie che in questo momento è uno strumento di propaganda fortissimo", sono le parole di Gruber che non lasciano spazio a dubbi. Stando all'ultimo provvedimento, burqa, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato sono vietati. In caso contrario c'è una sanzione per i genitori che va da 200 a mille euro.

Corrado Formigli e Lilli Gruber, La7 rilancia l'allarme fascismo La7. Sull’emittente di Cairo l’estate è finita da un pezzo e siamo nel bel mezzo dell’autunno c...