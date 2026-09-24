Thomas Ceccon: "Un giorno vi mancherò: mi stancherò di dire la verità", sfogo senza precedenti

Thomas Ceccon torna a far parlare di sé con una riflessione affidata ai social, dove il campione olimpico di Parigi 2024 ha lasciato intendere di essere stanco dell’esposizione e delle polemiche che spesso accompagnano le sue dichiarazioni. «Un giorno o l’altro il Thomas Ceccon che conoscete non ci sarà più», ha scritto, aggiungendo che potrebbe smettere di dire ciò che pensa e di mostrarsi senza filtri. Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione, tanto da spingere il nuotatore a ridimensionare poche ore dopo il tono del post: "Non siamo così drammatici ragazzi, io sto bene e sono sereno".

Ceccon ha costruito negli anni la propria immagine anche attraverso dichiarazioni dirette e reazioni senza mezze misure. Dopo i successi agli Europei in Polonia, alla fine del 2025, aveva rivendicato con orgoglio i due ori conquistati. Di segno opposto le reazioni dopo le delusioni di Birmingham, dove la mancata vittoria nei 100 dorso e nella staffetta 4x100 mista aveva alimentato la sua frustrazione.

La schiettezza del nuotatore gli ha garantito consenso tra i tifosi, ma ha prodotto anche momenti controversi. Tra questi, il rapporto con Federica Pellegrini, segnato da dichiarazioni particolarmente dure. Rispondendo a una domanda sul significato della campionessa nella sua esperienza sportiva, Ceccon aveva distinto nettamente l’ammirazione per i risultati ottenuti dal rapporto personale. Un atteggiamento istintivo che continua a caratterizzare il campione e che, allo stesso tempo, lo espone inevitabilmente al dibattito pubblico.