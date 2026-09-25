Piazzapulita, Bocchino azzera Preziosi: "Fai ridere, ecco perché la gente non vi vuole vedere"

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è andato in scena un acceso botta e risposta tra Daniela Preziosi e Italo Bocchino. Il tema? Il tetto del 30% agli stranieri nelle classi delle scuole italiane.
"Le classi ghetto non è che sono belle - l'intervento della firma del Domani -. Meloni lo dice con urgenza dopo che l'anno scolastico è iniziato, quindi evidentemente tanto urgente non era. Poi non c'entra niente con tutti i precedenti che sono stati citati. Come è noto è una citazione strumentale e anche un po' disonesta perché per esempio il decreto che fece Mattarella nel '90 diceva: 'ove possibile' e indicava una tendenza, come fanno le circolari. Da alcuni decenni poi le scuole sono autonome e quindi decidono e sanno come ricadere sul territorio"
"Cosa è successo in più? Che non hanno funzionato le circolari - ha spiegato il direttore del Secolo d'Italia -. Questo è successo in più. Non hanno funzionato né quelle di Mattarella né quelle della Gelmini. Non hanno funzionato, perciò c'è urgenza. Ma è giusto o non è giusto?". "Le cose giuste sono giuste - la replica della giornalista -. Non sono giuste quelle che volevate fare".
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Preziosi alludeva al passato politico di Italo Bocchino, sostenendo che non può considerarsi un mero giornalista. "Ma perché tu sei di sinistra e io di destra? Ricordati - le ha fatto notare Bocchino -, è un merito essere eletti. Ci vogliono i voti dei cittadini che tu non hai avuto e ho rappresentato la Nazione. Cosa che tu non hai fatto. Tu hai la supponenza classica della radical chic. Fai ridere quando dici queste cose. Siete radical chic, perciò la gente non vi può vedere".