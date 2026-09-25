Piazzapulita, Bocchino azzera Preziosi: "Fai ridere, ecco perché la gente non vi vuole vedere"

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è andato in scena un acceso botta e risposta tra Daniela Preziosi e Italo Bocchino. Il tema? Il tetto del 30% agli stranieri nelle classi delle scuole italiane.

"Le classi ghetto non è che sono belle - l'intervento della firma del Domani -. Meloni lo dice con urgenza dopo che l'anno scolastico è iniziato, quindi evidentemente tanto urgente non era. Poi non c'entra niente con tutti i precedenti che sono stati citati. Come è noto è una citazione strumentale e anche un po' disonesta perché per esempio il decreto che fece Mattarella nel '90 diceva: 'ove possibile' e indicava una tendenza, come fanno le circolari. Da alcuni decenni poi le scuole sono autonome e quindi decidono e sanno come ricadere sul territorio"

"Cosa è successo in più? Che non hanno funzionato le circolari - ha spiegato il direttore del Secolo d'Italia -. Questo è successo in più. Non hanno funzionato né quelle di Mattarella né quelle della Gelmini. Non hanno funzionato, perciò c'è urgenza. Ma è giusto o non è giusto?". "Le cose giuste sono giuste - la replica della giornalista -. Non sono giuste quelle che volevate fare".