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Frank Matano spiana la sinistra: "Con le destre si può scherzare di più"

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venerdì 25 settembre 2026
Frank Matano spiana la sinistra: "Con le destre si può scherzare di più"

1' di lettura

"Ora con la vittoria delle destre, con Trump, si possono dire cose che per il movimento woke erano indicibili". Frank Matano all'improvviso. Il comico campano, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato dello stato attuale della comicità. E si è subito dimostrato contro le logiche del mainstream. "Per me la base è che si deve scherzare su tutto", ha detto l'ex concorrente di Lol. Il suo riferimento è George Carlin, gigante della stand-up americana. Secondo il comico, la sua arte consiste anche nell’individuare la linea di confine e superarla deliberatamente. "Ora con la vittoria delle destre, con Trump, si possono dire cose che per il movimento woke erano indicibili", ha ribadito Matano.

Piccola curiosità. Frank Matano attribuisce alla vittoria di Trump e delle destre in generale questa meravigliosa libertà di espressione dei comici odierni. Chissà se la pensa allo stesso modo Fausto Brizzi. Il regista dirigerà il suo prossimo film. E guarda caso è anche il marito di Silvia Salis, una delle leader del campo largo. Magarila sindaca di Genova potrà far rinsavire il Pd, il suo partito. Matano ha poi parlato del sapore del successo. Secondo lui "di sicuro è un veleno, bisogna stare attenti" perché si ha la smania di "voler apparire". Ma poi su di lui ha avuto la meglio la sincerità: "Ma è una palese bugia, sono chiaramente drogato di social come tutti".

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