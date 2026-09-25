Ranucci, indiscreto impietoso: "Passa le giornate in Rai e la redazione fugge al bar"

Sigfrido Ranucci potrebbe tornare a vestire i panni del conduttore di Report. La decisione spetterà al tribunale del lavoro. Intanto il giornalista è tornato nella sua vecchia redazione alla Rai. E, come riporta il Foglio, avrebbe pure discusso dei pezzi da mandare in onda a Report, e gli scatoloni (sono diventati sei) restano posteggiati. Ma, allo stato attuale, Sigfrido è già stato sostituito da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Cosa fa quindi in redazione? Porta le segnalazioni che gli arrivano per mail, le distribuisce, propone inchieste. Una parte della redazione lo sta a sentire, pare. L’altra attraversa la strada, si siede al bar di fronte e aspetta che se ne vada. E tra i tavolini del bar ci sarebeb pure il giornalista che ambiva da tempo alla sua comoda poltrona. Quante possibilità ci sono che Ranucci torni a Report? Poche, ma ci sono. "Ma sarebbe comunque surreale”, dicono ai piani alti.