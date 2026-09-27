Bacio a Ranucci, la Boccia si presenta al Cefalù

Visita a sorpresa di Maria Rosaria Boccia al ristorante Cefalù, dove è arrivata insieme a un uomo presentato come inviato di un programma televisivo. I due hanno prenotato un tavolo, ma, oltre a cenare, volevano parlare con Natalia Potenza, ex compagna di Valter Lavitola, per chiederle informazioni sulla presunta foto di un bacio tra la Boccia e Ranucci di cui la Potenza ha parlato con gli inquirenti che indagano sulla bomba davanti a casa dell’ex conduttore di Report (fatto poi riportato da Libero). Natalia, però, non era al ristorante, dove invece si trovava sua sorella Andrea...