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Fdi dà un'altra mazzata alla sinistra: il sondaggio, chi adesso è nei guai

domenica 27 settembre 2026
Fdi dà un'altra mazzata alla sinistra: il sondaggio, chi adesso è nei guai

1' di lettura

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto rilevate da EMG per Tg3 Linea Notte. Secondo il sondaggio, FdI raggiunge il 25,1%, davanti al Partito Democratico, al 21,2%, e al Movimento 5 Stelle, al 12,1%. Seguono Forza Italia con l'8% e la Lega con il 7,7%.

Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, viene stimato al 6,7%, in calo di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6%, mentre Azione è al 2,6% e Italia Viva al 2,5%. Più Europa raggiunge il 2%, Noi Moderati l'1,7% e il Partito Liberaldemocratico l'1,6%.

Nel confronto tra le coalizioni considerate dal sondaggio, il campo progressista, con Italia Viva, viene indicato al 43,8%, mentre il centrodestra, senza Futuro Nazionale, raggiunge il 42,5%. La simulazione dei seggi alla Camera, effettuata sulla base della legge elettorale considerata nel sondaggio, attribuisce 220 seggi all'area progressista, 148 al centrodestra e 24 a Futuro Nazionale.

I dati rappresentano una fotografia delle intenzioni di voto rilevate al momento del sondaggio e non costituiscono una previsione dell'esito di eventuali elezioni. La rilevazione registra inoltre una crescita di un punto della fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Il 35% degli intervistati dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nell'esecutivo: il 6% esprime molta fiducia e il 29% abbastanza. Il 24% dichiara invece di avere poca fiducia, mentre il 41% afferma di non averne affatto.

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