Realpolitik, la Amurri provoca: "Tu lo saprai", e Sallusti la spiazza: "Non c'entra nulla"

"Tu saprai che il 42% delle scuole italiane non è antisismico, però noi pensiamo alle classi e pensiamo a separare gli stranieri...": Sandra Amurri lo ha detto durante un dibattito a Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate su Rete 4, con Alessandro Sallusti, a proposito della proposta del governo di mettere un tetto agli stranieri in classe. "È un problema gravissimo - ha controbattuto il direttore di Libero, in collegamento con il talk - non c'è neanche la carta igienica, se vuoi ti faccio l'elenco anche io... Ho dei nipotini che vanno a scuola, ma tutto questo, cioè che la scuola italiana sia malmessa, e non è una cosa degli ultimi 4 anni, non c'entra nulla, zero, assolutamente zero, col problema che ha affrontato il governo".

Riferendosi ai due ospiti del programma in studio, poi, Sallusti ha rincarato la dose: "Vedere Sandra Amurri e l'onorevole Marco Furfaro rosicare come delle bestie perché questo governo sta risolvendo dei problemi agli italiani è uno spettacolo, io li capisco, avete tutta la mia solidarietà. Sette giorni fa gli italiani hanno saputo che l'anno venturo non pagheranno il bollo, o almeno la maggior parte non lo pagherà, poi a metà settimana avete saputo che il governo vuole risolvere un problema che è anche di parte degli elettori di sinistra che si ritrovano incasinati con i bambini in scuole che non funzionano come dovrebbero. E adesso addirittura scoprono che la benzina è a 1,97".