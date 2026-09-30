Pier Paolo Spinazzè, il writer anti-svastiche arrestato per droga

È stato arrestato Pier Paolo Spinazzè, il writer conosciuto ai più come "Cibo". Il 44enne è stato sorpreso da un elicottero della Sezione Area della Guardia di Finanza di Venezia mentre nell’area dell’Adige a San Giovanni Lupatoto, "Cibo" e un suo amico avevano nascosto una ventina di piante di marjuana, alte due metri e dal peso lordo di oltre 60 chili, in uno spazio di 200 metri quadrati. Poco dopo i due sono stati raggiunti dalle pattuglie delle Fiamme Gialle con dieci militari che li hanno arrestati con l'accusa di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

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Spinazzè è noto da decenni per il suo impegno nel coprire le svastiche e le frasi di odio che compaiono quotidianamente su muri e pareti. Dopo l'arresto i militari hanno perquisito in lungo e in largo la sua abitazione, rinvenendo altre tre piantine di marjuana. Nella casa dell’amico sono invece stati trovati altri 53 grammi sempre dello stesso stupefacente.

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