Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

DiMartedì, la sparata di Bersani su Vannacci: perde alle suppletive ma per lui "è sottostimato"

mercoledì 30 settembre 2026
DiMartedì, la sparata di Bersani su Vannacci: perde alle suppletive ma per lui "è sottostimato"

1' di lettura

Pier Luigi Bersani ospite di DiMartedì. L'ex governatore dell'Emilia-Romagna ha commentato il rapporto politico tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, sostenendo che le critiche rivolte all'ex generale non riguardino tanto le sue posizioni quanto il suo passaggio dalla Lega a un'altra formazione politica. "Salvini e Meloni non criticano Vannacci nel merito, l’unica critica è che ha tradito", dice Bersani nello studio di Giovanni Floris. Secondo l’ex segretario del Pd, "la ricetta è la stessa, Vannacci ci mette solo più peperoncino".

D'Alema, Bersani e Bindi? Ecco cosa dicevano sul tetto agli stranieri: che figura...

Proprio loro gridano alla «squallida strumentalizzazione» del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella...

E, di fronte al calo nei sondaggi e al flop alle suppletive a Reggio Calabria, Bersani crede che "Vannacci sia sottostimato. Ho in mente tutto un pezzo d’Italia, l’Italia dell’osso, delle valli, fuori dai meccanismi di comunicazione, si sentono abbandonati". Da qui il paragone con il consenso ottenuto dalla Lega in passato: "Prima hanno fatto arrivare la Lega al 20 per cento e adesso tocca a Vannacci".

DiMartedì, clamoroso: Alessandro Di Battista torna ospite da Giovanni Floris

Domani, martedì 29 settembre, alle 21:15 su La7 torna DiMartedì, il programma di approfondimento politico ...

Lunedì 28 settembre le elezioni per il collegio di Reggio Calabria per la Camera hanno sancito la vittoria di Fabio Roscioli di Forza Italia contro Frank Benedetto, candidato di centrosinistra, e Domenico Giannetta, scelto da Roberto Vannacci in rappresentanza di Futuro Nazionale. Insomma, Vannacci è andato incontro a una vera e propria disfatta smentendo tutte le ipotesi della sinistra che lo vedevano "concorrente" al centrodestra.

Qui di seguito l'intervento di Bersani su Vannacci a DiMartedì

tag
pier luigi bersani
dimartedì
roberto vannacci

Subito smentito Modena, la figuraccia di Roberto Vannacci: cosa pubblica sui social

A Porta a Porta Porta a Porta, Vannacci: "A Reggio Calabria abbiamo comunque vinto, siamo indispensabili alla destra"

Lo scenario Sondaggio Izi, "l'effetto Vannacci è modesto, ma...": bomba su centrodestra ed elezioni

ti potrebbero interessare

Spirito di servizio: chi era davvero Andrea

Spirito di servizio: chi era davvero Andrea

Gianluca Veneziani
Berlusconi, Giovanni Orsina: "Lui ha capito gli italiani, gli altri li rieducavano"

Berlusconi, Giovanni Orsina: "Lui ha capito gli italiani, gli altri li rieducavano"

Fausto Carioti
Alessandro Di Battista posta una foto in ospedale a Cuba e attacca gli Usa: "Mafiosi"

Alessandro Di Battista posta una foto in ospedale a Cuba e attacca gli Usa: "Mafiosi"

Redazione
Francesca Albanese costretta a scusarsi dopo l'errore storico: "Detto erroneamente"

Francesca Albanese costretta a scusarsi dopo l'errore storico: "Detto erroneamente"