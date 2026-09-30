DiMartedì, la sparata di Bersani su Vannacci: perde alle suppletive ma per lui "è sottostimato"

Pier Luigi Bersani ospite di DiMartedì. L'ex governatore dell'Emilia-Romagna ha commentato il rapporto politico tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, sostenendo che le critiche rivolte all'ex generale non riguardino tanto le sue posizioni quanto il suo passaggio dalla Lega a un'altra formazione politica. "Salvini e Meloni non criticano Vannacci nel merito, l’unica critica è che ha tradito", dice Bersani nello studio di Giovanni Floris. Secondo l’ex segretario del Pd, "la ricetta è la stessa, Vannacci ci mette solo più peperoncino".

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E, di fronte al calo nei sondaggi e al flop alle suppletive a Reggio Calabria, Bersani crede che "Vannacci sia sottostimato. Ho in mente tutto un pezzo d’Italia, l’Italia dell’osso, delle valli, fuori dai meccanismi di comunicazione, si sentono abbandonati". Da qui il paragone con il consenso ottenuto dalla Lega in passato: "Prima hanno fatto arrivare la Lega al 20 per cento e adesso tocca a Vannacci".

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