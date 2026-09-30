L'Aria Che Tira, Mannheimer avverte Vannacci: "La bolla è finita"

L'effetto-Vannacci è già finito? Quanto andato in scena a Reggio Calabria smentisce la narrazione della sinistra, che vedeva Futuro Nazionale "mangiarsi" il centrodestra. Come ben spiegato dal sondaggista Renato Mannheimer ai microfoni de L'Aria Che Tira, "le intenzioni di voto mostrano Futuro Nazionale all’8 per cento. Per il resto, si vede un’ulteriore crescita di Fratelli d’Italia e una contrazione del Partito Democratico. La cosa più importante è il fenomeno Futuro Nazionale che però ha perso a Reggio Calabria e alcuni dicono che la bolla è finita".

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Commentando poi gli ultimi provvedimenti del governo e una possibile alleanza del centrodestra con l'ex generale, il sondaggista aggiunge: "Nei provvedimenti Fratelli d’Italia ne guadagna, siamo in campagna elettorale il governo fa il suo mestiere. Tutto fa pensare che Meloni non voglia allearsi con Vannacci perché sarebbe una presenza molto difficile all’interno del governo".

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