Omicidio Colapietro, la terribile confessione: "Poi io e la prof abbiamo iniziato"

"C'è odore acre di arance" dice De Oliveira alla madre in una telefonata nel pomeriggio di giovedì 24 settembre. È un modo di dire del suo Paese d'origine, dove una bacinella di arance serve ad attenuare l'odore della morte. Poi aggiunge: "Per riuscire a fare tutto abbiamo continuato a drogarci". "Tutto" significa uccidere Colapietro e fare a pezzi il suo cadavere.

È Christian Matheus De Oliveira Morando , accusato di omicidio, a raccontare la fine di Fabio Colapietro , 39 anni, avvenuta in un appartamento di via Gulli, a Torino, dopo quattro giorni di droga e alcol. Il racconto del 26enne di origine brasiliana è stato riportato dal Corriere della Sera.

"Gli ho cinto il braccio intorno al collo e l'ho colpito al volto con dei pugni", confessa il giovane alla Squadra mobile. "Ha perso conoscenza. Sono entrato nel panico e per due ore ho provato a rianimarlo". Insieme a De Oliveira, nell'appartamento ci sono Nicole Formichetti, professoressa di 46 anni originaria di Rieti, affittuaria dell'appartamento dove è avvenuto il delitto, e Keith Simon Domingo Butig, 22 anni, italo-filippina. Entrambe sono indagate per favoreggiamento e concorso in occultamento di cadavere.

Dopo l'omicidio, tutti e tre continuano a drogarsi. Nessuno di loro chiama i soccorsi. Fumano crack mentre Colapietro resta nel soggiorno, morto, sotto una coperta. Il corpo viene poi portato nella vasca da bagno. "Siamo usciti a comprare dell'altro crack. Nicole ha preso della nera", racconta De Oliveira. "Rincasando abbiamo acquistato sacchi, candeggina, scotch, scottex: volevamo ripulire tutto. Ho lasciato che la professoressa prendesse le redini. Qualunque cosa per uscire di lì".