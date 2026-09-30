Premio a Wanna Marchi, FdI umilia Stefano Bonaccini e Pd: "Così colti e illuminati"

La coerenza a sinistra non è di casa. Il blitz di Stefania Nobile e Wanna Marchi al Campidoglio di Roma per ricevere il premio nell'ambito di un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni Cento. Entrambe, come riportato da alcuni organi di stampa, sono state premiate per i libri che avevano scritto. Nobile è stata insignita del "Premio Internazionale della Cultura" per il suo libro "Vendere... cara la pelle". Wanna Marchi, invece ha ottenuto il riconoscimento grazie a "La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l'unica misura è l'amore".

"Suscita stupore e indignazione il riconoscimento assegnato a Wanna Marchi e Stefania Nobile nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio. Pur trattandosi di un'iniziativa privata e non di un premio conferito da Roma Capitale, è difficile comprendere come una sede istituzionale di tale prestigio abbia potuto fare da cornice a una simile premiazione". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Cultura del Senato. "Alla luce della nota vicenda giudiziaria che ha coinvolto Marchi e Nobile, l'accostamento a un riconoscimento denominato 'Premio Internazionale della Cultura' desta sconcerto. Si faccia chiarezza sulle procedure seguite per la concessione della Sala della Protomoteca, sul programma presentato agli uffici competenti e sulla preventiva conoscenza dei nominativi dei premiati. I luoghi delle istituzioni hanno un valore che va tutelato anche quando ospitano iniziative private. Roma Capitale chiarisca quanto sapeva della manifestazione e dei suoi protagonisti", conclude Campione.