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Galeazzo Bignami gela la Boschi: "Se me lo permette, le chiedo scusa. Però..."

domenica 4 ottobre 2026
Galeazzo Bignami gela la Boschi: "Se me lo permette, le chiedo scusa. Però..."

1' di lettura

"Onorevole Boschi, se me lo permetto le chiedo scusa, però vi stanno creando la lista di Onorato per togliervi i voti, vi stanno creando la lista di Ruffini per togliervi i voti, è evidente che non vi vogliono in coalizione, ma cosa state a fare?". Galeazzo Bignami incalza così Maria Elena Boschi, entrambi ospiti di Realpolitik. "Non avete una compatibilità di programma sulla patrimoniale? È una domanda, perché quell'ultimo cartello è un luogo virtuale il centrosinistra, non c'è, non ha un programma, non ha una coalizione e dispiace perché stanno già cercando di farsi fuori a vicenda ancora prima di essere al governo".

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Poco prima il deputato di Fratelli d'Italia aveva ammesso: "C'è sicuramente amarezza perché sono tutti fattori, soprattutto l'inflazione che voi avete appena mostrato, che non dipendono da fenomeni interni alla dinamica nazionale, ma derivano da situazioni che nascono altrove. E dispiace perché giustamente voi oggi date conto del 4 per cento a cui è giunta l'inflazione perché il governo era riuscito a portarla dal 12,6 di ottobre 2022 ai valori del 4 che è sempre sotto il valore medio dell'Eurozona, ma che comunque grava sulle tasche degli italiani".

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Insomma, questo "è il motivo per il quale poi in questi anni abbiamo assunto misure finalizzate a lasciare circa 21 miliardi l'anno nelle tasche degli italiani, nel tentativo anche di rimediare a quel buco di circa 200 miliardi che se oggi avessimo ci consentirebbero un maggiore aiuto nei confronti dei nostri soldi nazionali". 

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