Galeazzo Bignami gela la Boschi: "Se me lo permette, le chiedo scusa. Però..."

"Onorevole Boschi, se me lo permetto le chiedo scusa, però vi stanno creando la lista di Onorato per togliervi i voti, vi stanno creando la lista di Ruffini per togliervi i voti, è evidente che non vi vogliono in coalizione, ma cosa state a fare?". Galeazzo Bignami incalza così Maria Elena Boschi, entrambi ospiti di Realpolitik. "Non avete una compatibilità di programma sulla patrimoniale? È una domanda, perché quell'ultimo cartello è un luogo virtuale il centrosinistra, non c'è, non ha un programma, non ha una coalizione e dispiace perché stanno già cercando di farsi fuori a vicenda ancora prima di essere al governo".

Dritto e rovescio, Bignami umilia Ricci e Pd: "Guarda qua, se vuoi te lo regalo" A Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, basta...

Poco prima il deputato di Fratelli d'Italia aveva ammesso: "C'è sicuramente amarezza perché sono tutti fattori, soprattutto l'inflazione che voi avete appena mostrato, che non dipendono da fenomeni interni alla dinamica nazionale, ma derivano da situazioni che nascono altrove. E dispiace perché giustamente voi oggi date conto del 4 per cento a cui è giunta l'inflazione perché il governo era riuscito a portarla dal 12,6 di ottobre 2022 ai valori del 4 che è sempre sotto il valore medio dell'Eurozona, ma che comunque grava sulle tasche degli italiani".

Galeazzo Bignami stronca la sinistra: "Perché c'è amarezza" "Il carrello della spesa vi è più nemico di Conte e Schlein?", è la domanda che Tommaso L...