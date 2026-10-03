Galeazzo Bignami stronca la sinistra: "Perché c'è amarezza"

"Il carrello della spesa vi è più nemico di Conte e Schlein?", è la domanda che Tommaso Labate rivolge direttamente a Galeazzo Bignami. Ospite di Realpolitik in onda sabato 3 ottobre su Rete4, il deputato di Fratelli d'Italia non si tira indietro: "Beh, c'è sicuramente amarezza perché sono tutti fattori, soprattutto l'inflazione che voi avete appena mostrato, che non dipendono da fenomeni interni alla dinamica nazionale, ma derivano da situazioni che nascono altrove. E dispiace - prosegue - perché giustamente voi oggi date conto del 4 per cento a cui è giunta l'inflazione perché il governo era riuscito a portarla dal 12,6 di ottobre 2022 ai valori del 4 che è sempre sotto il valore medio dell'Eurozona, ma che comunque grava sulle tasche degli italiani".

Poche ore prima Bignami aveva commentato la riduzione del 20 per cento sulle tariffe garantita dall’Eni per i settori della pesca e dell’agricoltura come "un’ottima notizia". "Il sistema Paese funziona se tutti la parti lavorano in sinergia e collaborazione, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. Un apprezzamento va all’Eni e al suo amministratore delegato Descalzi che ha dimostrato grande attenzione all’appello del governo. Un doveroso riconoscimento va inoltre all’Esecutivo, al suo presidente Giorgia Meloni e al ministro Lollobrigida per aver costruito in questi quattro anni un clima di concordia e di collaborazione con i settori produttivi che ha consentito di raggiungere questi risultati. Agricoltura e pesca sono veicoli portanti della nostra economia e rappresentano l’eccellenza del nostro Made in Italia. Questo intervento di Eni, che spero sia seguito da altre compagnie, va nella direzione del contenimento dei prezzi dell’intera filiera e della salvaguardia delle aziende che dall’aumento dei costi dell’energia sono andate in difficoltà", aveva dichiarato.