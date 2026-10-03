Galeazzo Bignami stronca la sinistra: "Perché c'è amarezza"

"Il carrello della spesa vi è più nemico di Conte e Schlein?", è la domanda che Tommaso Labate rivolge direttamente a Galeazzo Bignami. Ospite di Realpolitik in onda sabato 3 ottobre su Rete4, il deputato di Fratelli d'Italia non si tira indietro: "Beh, c'è sicuramente amarezza perché sono tutti fattori, soprattutto l'inflazione che voi avete appena mostrato, che non dipendono da fenomeni interni alla dinamica nazionale, ma derivano da situazioni che nascono altrove. E dispiace - prosegue - perché giustamente voi oggi date conto del 4 per cento a cui è giunta l'inflazione perché il governo era riuscito a portarla dal 12,6 di ottobre 2022 ai valori del 4 che è sempre sotto il valore medio dell'Eurozona, ma che comunque grava sulle tasche degli italiani".
Dritto e rovescio, Bignami sbotta con Ricci: "Non governerete mai più!"Scontro acceso a Dritto e Rovescio tra Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati ...
Insomma, questo "è il motivo per il quale poi in questi anni abbiamo assunto misure finalizzate a lasciare circa 21 miliardi l'anno nelle tasche degli italiani, nel tentativo anche di rimediare a quel buco di circa 200 miliardi che se oggi avessimo ci consentirebbero un maggiore aiuto nei confronti dei nostri soldi nazionali". Parole che smentiscono gli attacchi della sinistra, impegnata a puntare il dito contro il governo Meloni.
Dritto e rovescio, Bignami umilia Ricci e Pd: "Guarda qua, se vuoi te lo regalo"A Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, basta...
Poche ore prima Bignami aveva commentato la riduzione del 20 per cento sulle tariffe garantita dall’Eni per i settori della pesca e dell’agricoltura come "un’ottima notizia". "Il sistema Paese funziona se tutti la parti lavorano in sinergia e collaborazione, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. Un apprezzamento va all’Eni e al suo amministratore delegato Descalzi che ha dimostrato grande attenzione all’appello del governo. Un doveroso riconoscimento va inoltre all’Esecutivo, al suo presidente Giorgia Meloni e al ministro Lollobrigida per aver costruito in questi quattro anni un clima di concordia e di collaborazione con i settori produttivi che ha consentito di raggiungere questi risultati. Agricoltura e pesca sono veicoli portanti della nostra economia e rappresentano l’eccellenza del nostro Made in Italia. Questo intervento di Eni, che spero sia seguito da altre compagnie, va nella direzione del contenimento dei prezzi dell’intera filiera e della salvaguardia delle aziende che dall’aumento dei costi dell’energia sono andate in difficoltà", aveva dichiarato.
Galeazzo Bignami a #Realpolitik: "Governo Meloni ha portato l'inflazione dal 12,6% al 4%" pic.twitter.com/Uwr2r1HME9— Realpolitik (@RealPolitikR4) October 3, 2026