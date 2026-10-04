Enzo Iacchetti e la foto dei bimbi usata contro Meloni, Vannacci e Salvini

Enzo Iacchetti usa anche i bambini contro la destra. In un post da lui pubblicato su Instagram si vede la foto di due bimbi che si tengono per mano. E sotto la didascalia "VANNACCI, MELONI, SALVINI E TUTTO IL CARROZZONE...... IMPARATE DAI BAMBINI DELL'ASILO !!!!!!!!!!!". Peccato però che di fronte alla provocazione, Iacchetti non accetti critiche o risposte. Non a caso, a differenza di altri contenuti da lui pubblicati, questo ha i commenti bloccati. Alla faccia della libertà di pensiero, verrebbe da dire...
Sondaggio-Ghisleri, tetto per gli stranieri nelle scuole e divieto del burqa: i numeri che smontano la sinistraI cittadini dalla parte del governo. Sulla proposta, poi approvata dal Cdm, sul tetto del numero di stranieri per classe...
L'ex conduttore di Striscia la Notizia evidentemente sa bene che gli italiani la pensano come il governo. La riprova? I dati del sondaggio di Only Numbers sul Decreto Scuola approvato dal Consiglio dei ministri a fine settembre 2026. Risultato? Il 56,9 per cento degli italiani è favorevole all'introduzione di un tetto massimo del 30 per cento per gli studenti stranieri con difficoltà nella lingua italiana in ogni classe.
Tetto agli stranieri, rivolta dei Comuni rossi: il manifesto contro il governo MeloniRivolta dei Comuni rossi contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Parte da Bologna il manifesto degli assessori alla...
Ma la posizione di Iacchetti non è una novità. Sul leader di Futuro Nazionale, ad esempio, aveva già detto: "Vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero racconti da quelli che vogliono la remigrazione. Io vorrei vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all’ora. E vorrei vederlo asfaltare le strade di notte a 40 gradi, perché io non vedo mai un bianco farlo. Non c’è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi". Mentre sul premier era arrivato a dire: "Mi piacerebbe sapere cosa risponderà questa signora, questa mamma, tra vent’anni, a sua figlia che leggerà sui libri di storia di 25.000 bambini ammazzati, a volte trucidati, a cui sono state tagliate le gambe. Che leggerà di coloni che spaccano i crocifissi e che uccidono le persone. E questa bambina ormai adulta andrà a chiederle: 'Mamma, ma quell’anno lì non eri il presidente del Consiglio? E perché non hai mai detto un cazzo su queste cose? Io sogno questo momento, peccato che tra vent’anni sarò già all’inferno".