Sondaggio-Ghisleri, tetto per gli stranieri nelle scuole e divieto del burqa: i numeri che smontano la sinistra

I cittadini dalla parte del governo. Sulla proposta, poi approvata dal Cdm, sul tetto del numero di stranieri per classe, gli italiani sono favorevoli. A dirlo il sondaggio di Only Numbers sul rapporto tra scuola, integrazione e presenza degli studenti stranieri pubblicato dalla Stampa. Come dimostra la rilevazione, il 56,9 per cento degli italiani è favorevole a introdurre un tetto massimo di alunni stranieri con difficoltà nel parlare e comprendere l’italiano in ogni classe. Il consenso cresce ulteriormente tra i genitori con figli in età scolare, dove raggiunge il 64,2.
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Ancora più ampia è invece la maggioranza sul divieto di burqa e niqab negli istituti scolastici: si dichiara favorevole l’80,7 degli intervistati. Anche in questo caso il dato sale tra i genitori con figli che frequentano la scuola, arrivando all’84 per cento. La rilevazione fotografa dunque un’opinione pubblica largamente orientata verso l’introduzione di regole sulla composizione delle classi e sulla possibilità di frequentare le lezioni con il volto coperto.
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Gli elettori dei partiti di governo tendono maggiormente a individuare nel numero degli stranieri presenti nelle classi una delle criticità principali. Tra gli elettori delle opposizioni prevale invece la convinzione che il problema sia soprattutto la scarsità di personale e risorse a disposizione della scuola. I genitori con figli in età scolare risultano più favorevoli della media sia al tetto per gli studenti con difficoltà linguistiche, con il 64,2%, sia al divieto di burqa e niqab, con l’84 per cento. Anche i più giovani, appena usciti dal percorso dell’istruzione obbligatoria e quindi più direttamente esposti all’esperienza di classi multiculturali, risultano tra i più favorevoli al divieto del velo integrale. Insomma, il sondaggio di Alessandra Ghisleri smonta la narrazione di Pd e compagni.