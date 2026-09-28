Sondaggio-Ghisleri, tetto per gli stranieri nelle scuole e divieto del burqa: i numeri che smontano la sinistra

I cittadini dalla parte del governo. Sulla proposta, poi approvata dal Cdm, sul tetto del numero di stranieri per classe, gli italiani sono favorevoli. A dirlo il sondaggio di Only Numbers sul rapporto tra scuola, integrazione e presenza degli studenti stranieri pubblicato dalla Stampa. Come dimostra la rilevazione, il 56,9 per cento degli italiani è favorevole a introdurre un tetto massimo di alunni stranieri con difficoltà nel parlare e comprendere l’italiano in ogni classe. Il consenso cresce ulteriormente tra i genitori con figli in età scolare, dove raggiunge il 64,2.

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Ancora più ampia è invece la maggioranza sul divieto di burqa e niqab negli istituti scolastici: si dichiara favorevole l’80,7 degli intervistati. Anche in questo caso il dato sale tra i genitori con figli che frequentano la scuola, arrivando all’84 per cento. La rilevazione fotografa dunque un’opinione pubblica largamente orientata verso l’introduzione di regole sulla composizione delle classi e sulla possibilità di frequentare le lezioni con il volto coperto.

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