Realpolitik, Sallusti inchioda Bonelli: "Abbiamo un problema con l'energia per colpa vostra"

"Di fronte ai fiumi che si prosciugano, alle aree agricole che si desertificano, sentire dire che è colpa del Green Deal è la dimostrazione che c'è l'egoismo al potere, quell'egoismo che ruba il futuro agli italiani": Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, lo ha detto nello studio di Tommaso Labate a Realpolitik su Rete 4. Tra gli ospiti, anche Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che sul tema è stato piuttosto netto: "Abbiamo un problema di approvvigionamento energetico perché voi non avete voluto il nucleare e non volete il nucleare, siamo l'unico Paese occidentale che non ha il nucleare".

"Non l'hanno voluto gli italiani, abbia un po' più di rispetto dei referendum, so che siete un po' refrattari alla democrazia", ha controbattuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma Sallusti ha insistito: "No, non l'ha voluto lei. Dica sì al nucleare stasera, ci dia una notizia". "Sallusti, la democrazia è una cosa seria", ha provato a replicare Bonelli. Il direttore di Libero, allora, lo ha messo direttamente di fronte al problema: "Le faccio una domanda: vuole il nucleare?". "Ma la mia posizione è no, il nucleare cosa tantissimo", la risposta dell'onorevole. A quel punto Sallusti ha chiosato: "E allora... Siamo l'unico Paese che non ce l'ha".